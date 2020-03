Oudste man ter wereld viert 112e verjaardag zonder bezoek en zonder feest door coronavirus PVZ

28 maart 2020

15u40

Bron: ANP, SkyNews 56 Bob Weighton, de oudste (nog levende) man ter wereld, kan zijn 112e verjaardag zondag niet vieren vanwege de coronacrisis. "Alles is afgeblazen. Er komen geen bezoekers en er is geen feest", zegt de Brit Bob Weighton volgens Britse media.

Bob Weighton mag morgen 112 kaarsjes uitblazen. Normaal viert de oudste man ter wereld zijn verjaardag met een groot feest met vrienden en familie, maar dat zit er dit jaar niet in. De 110-plusser uit het Britse Alton, heeft alle plannen moeten afblazen door het coronavirus. De Britse regering heeft strenge regels afgekondigd om verspreiding van het virus tegen te gaan.

Weighton, die zich ook aan de lockdown moet houden, maakt zich zorgen over het virus omdat "de wereld een beetje een puinhoop is”, nu het virus om zich heen grijpt. "Niemand weet wat er gaat gebeuren", zucht hij. Zelf heeft de vader van 3 kinderen en 25 kleinkinderen het relatief goed, al moet hij nu zelfstandiger zijn en zelf voor zijn eten en verzorging voorzien. Toch blijft de man positief en prijst hij zichzelf gelukkig met zijn goede gezondheid.

Spaanse griep

Het is niet de eerste keer dat de voormalige docent een pandemie meemaakt. Toen hij tien jaar oud was, vielen wereldwijd tientallen miljoenen doden door de Spaanse griep. Weighton vertelt dat hij destijds niets meekreeg van die virusuitbraak. "Een kind leeft in een andere wereld dan volwassenen", legt hij uit. "Een kind leest geen kranten en we hadden toen geen radio."

De Brit maakte later ook de Tweede Wereldoorlog mee. Hij zegt dat toen een stuk duidelijker was hoe de strijd gewonnen moest worden. Het virus is volgens hem een heel ander soort vijand. "In de Tweede Wereldoorlog wist je precies wat je moest doen. Je kon natuurlijk falen, maar de doelen waren duidelijk toen Churchill een beroep deed op het land. Er was een doel dat we konden bereiken. Maar niemand weet precies hoe we het virus gaan verslaan.”

Lezen en knutselen

Een geheim voor een lang leven is er volgens de Brit niet. “Ik was nooit van plan om zo oud te worden. Als je jong bent, denk je niet aan wat er gaat gebeuren als je oud bent. Je bent zelfverzekerd, het enige waar je aan denkt is het hier en nu.” Hij zegt heel veel te lezen en hij houdt zich bezig met het bouwen van modelmolentjes om zich jong te houden.