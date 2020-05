Oudste man ter wereld Bob Weighton (112) overleden AW

28 mei 2020

20u41

Bron: Belga 28 D e oudste man ter wereld, de Brit Bob Weighton, is vandaag op 112-jarige leeftijd overleden aan de gevolgen van kanker. Dat maakte zijn familie bekend.

Weighton, die thuis in de plaats Alton in het graafschap Hampshire stierf, werd in februari oudste man ter wereld toen de Japanner Chitetsu Watanabe op 112-jarige leeftijd zijn laatste adem uitblies.

De hoogbejaarde Brit vierde in maart vanwege de coronacrisis in alle eenzaamheid zijn 112de verjaardag. "Alles is afgeblazen. Er komen geen bezoekers en er is geen feest", zei Weighton bij die gelegenheid.

Het was de tweede keer dat hij in zijn leven een pandemie meemaakte. Hij was namelijk tien jaar oud toen wereldwijd tientallen miljoenen doden vielen door de gevreesde Spaanse griep.