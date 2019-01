Oudste man ter wereld (113) overleden jv

20 januari 2019

11u31

Bron: dpa 0 De oudste man ter wereld, de Japanner Masazo Nonaka, is op 113-jarige leeftijd gestorven. Dat heeft zijn familie meegedeeld aan de Japanse media.

Nonaka werd op het noordelijke Japanse eiland Hokkaido geboren op 25 juli 1905. Dat is het jaar waarin Albert Einstein zijn relativiteitstheorie publiceerde.

Samen met zijn in 1992 overleden vrouw voedde hij in zijn woonplaats Ashoro twee zonen en drie dochters op.

In april 2018 werd hij door het Guinness Book of Records erkend als oudste nog levende man ter wereld.

Japan staat onder meer bekend om zijn grote aantal eeuwelingen. Eind vorig jaar telde het land bijna 70.000 mensen die honderd jaar of ouder zijn.