Oudste man ter wereld, 112-jarige Japanner, overleden HAA

25 februari 2020

07u52

Bron: DPA 1 De oudste man ter wereld, Chitetsu Watanabe, is op 112-jarige leeftijd overleden. Dat melden Japanse media. Watanabe kreeg pas twee weken geleden het officieel certificaat van Guinness World Records.

Hij werd 's werelds oudste man na het overlijden van zijn voorganger Masazo Nonaka, ook een Japanner, op 20 januari vorig jaar, op de leeftijd van 113 jaar.

Watanabe werd geboren op 5 maart 1907 in de centraal gelegen prefectuur Niigata, en verbleef in een bejaardentehuis in datzelfde Niigata. Tot vorige zomer deed hij dagelijks sport- en wiskundeoefeningen. Het geheim voor een lang leven was, volgens de man, zich niet ergeren en steeds een glimlach op het gezicht hebben.

Nadat hij afstudeerde aan de landbouwschool verhuisde Watanabe naar Taiwan, waar hij 18 jaar in een Japanse suikerfabriek werkte. Tijdens de Tweede Wereldoorlog diende hij in het Japanse leger, en erna keerde hij terug naar Niigata. Daar werkte hij tot zijn pensioen als ambtenaar.

De eeuweling heeft vijf kinderen, twaalf kleinkinderen, zestien achterkleinkinderen en een achterachterkleinkind. Ook de oudste levende vrouw woont in Japan. Kane Tanaka vierde in januari haar 117de verjaardag.