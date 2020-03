Oudste man ter wereld (111) bezorgd over coronavirus: “Maar Spaanse griep in 1918 was veel erger” KVDS

09 maart 2020

16u14 0 Hoewel de Britse Bob Weighton (111) zich zorgen maakt over het nieuwe coronavirus, kan de oudste man ter wereld alle ophef ook relativeren. Hij maakte immers ook de uitbraak van de Spaanse griep mee in 1918. Die eiste tussen de 20 en de 100 miljoen levens wereldwijd. Daar zit het coronavirus, dat al een kleine 4.000 doden maakte, nog veraf.

Weighton – die geboren werd in 1908 en nog altijd zelfstandig woont in zijn flatje – is naar eigen zeggen een stuk zorgvuldiger met zijn hygiëne sinds het coronavirus in het Verenigd Koninkrijk opdook. Hij wast zijn handen vaker en gebruikt een speciaal borsteltje voor zijn nagels.

Echtgenote

“Ik maak me best wel zorgen”, vertelt hij aan de Britse krant Daily Mirror. “Iedereen zou dat moeten doen. Niet om mezelf, want ik heb al lang genoeg geleefd. Wel voor mijn drie kinderen, tien kleinkinderen en 25 achterkleinkinderen. (Zijn echtgenote stierf in 1997, red.)”





De uitbraak van het coronavirus komt desondanks nog niet in de buurt van iets wat Weighton meer dan 100 jaar geleden meemaakte. Hij was 7 jaar toen de Spaanse griep woest om zich heen greep en tussen de 20 en de 100 miljoen doden maakte. Het virus reisde mee met soldaten die in de Eerste Wereldoorlog hadden gevochten en weer naar huis kwamen.

“Ik herinner me de verhalen die toen de ronde deden over mensen die ziek werden en stierven”, vertelt hij. “Net als de krantenartikelen. Gelukkig heb ik de Spaanse griep nooit gekregen.”

In Europa zijn we nog lang niet aan de miljoenen slachtoffers van destijds Bob Weighton (111)

Hoewel het coronavirus nog geen schijntje van het aantal slachtoffers van toen maakte, vindt Weighton het stijgende sterftecijfer “angstwekkend”. “Vooral in China dan”, nuanceert hij. “In Europa zijn we nog lang niet aan de miljoenen slachtoffers van destijds. Hopelijk komt het ook nooit zo ver. Maar je weet nooit waar het eindigt. Je kan alleen maar voorzichtig zijn.”

Gezwel

Weighton was nog nooit zwaar ziek in zijn leven. “30 jaar geleden ontdekten de dokters wel een gezwel op mijn maag, dat ernstige problemen had kúnnen veroorzaken”, zegt hij. “Ik moest toen een operatie ondergaan, waarbij de helft van mijn maag werd weggehaald.”

De Brit kreeg twee weken geleden de titel van oudste man ter wereld, nadat de Japanse Chitetsu Watanabe op 112-jarige leeftijd stierf.

Lees ook:

Angst voor coronavirus is groot, maar wie kent deze 9 haast vergeten virussen nog die even fataal zijn? (+)

In de strijd tegen corona en andere virussen: kan je je afweersysteem ook zelf een boost geven? (+)