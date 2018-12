Oudste man en oorlogsveteraan van de VS overleden op 112-jarige leeftijd Redactie

28 december 2018

05u28

Bron: CNN 0 Hij is maar liefst 112 jaar oud geworden: Richard Overton, op het moment van zijn overlijden de oudste man in de Verenigde Staten en de oudste Tweede Wereldoorlog-veteraan. Overton zou in mei 113 zijn geworden. Zijn dood werd tegenover CNN bevestigd door zijn familie.

Overton zat bij de Amerikaanse luchtmacht en was onder andere aanwezig bij de slag om Pearl Harbor. Ook vocht hij mee in Japan. In 2013 werd hij voor zijn bijdragen geëerd door president Barack Obama.

De oudste man van de VS woonde in de stad Austin (Texas) in een straat die naar hem vernoemd was: Richard Overton Avenue. Gevraagd naar zijn geheim om heel oud te worden, zei Overton dat hij graag whiskey in zijn koffie deed en de rook van zijn sigaren nooit inhaleerde. Ook vertelde hij in een korte documentaire die in 2015 over hem gemaakt werd dat hij iedere dag ijs at. Hij reed toen ook nog rond in zijn eigen auto, ging graag naar de kerk en was dol op zijn katten.

Greg Abbott, de gouverneur van Texas, noemde Overton na zijn overlijden “een Amerikaans icoon en Texaanse legende”.