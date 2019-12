Oudste inwoner van Nederland Geertje Kuijntjes (114) overleden HLA

24 december 2019

14u29

Bron: AD.nl 0 Geertje Kuijntjes uit Gorinchem, met haar 114 jaar de oudste inwoner van Nederland, is overleden. Ze stierf in de nacht van maandag op dinsdag, rond de klok van half één. Dat meldt de gemeente Gorinchem.

Ze was sinds augustus 2015 de oudste inwoner van Nederland. Ze is geboren en getogen in Gorinchem. Nadat haar verjaardagstaart meer dan 100 kaarsjes telde, werd ze jaar op jaar gevraagd naar het geheim van haar ouderdom. “Ik heb geen idee!”, was steevast haar antwoord.

Kuijntjes heeft tot 105-jarige leeftijd zelfstandig gewoond. De laatste jaren woonde ze in een Gorcums verzorgingshuis. Haar gezondheid liet de laatste paar jaar te wensen over: in de zomer van 2018 vreesde personeel van de zorginstelling het ergste, maar Kuijntjes krabbelde weer op. Handwerken, een van haar grote hobby’s, zat er daarna niet meer in. Ook omdat haar zicht steeds slechter was geworden, evenals haar gehoor.

Na een lang en actief leven is op de vooravond van Kerst onze oudste inwoonster en die van Nederland, mevrouw Geertje Kuijntjes, overleden. Ik wens de nabestaanden kracht toe om dit verlies een plek te geven. Reinie Melissant(@ ReinieMelissant) link

Personeel omschrijft haar op de dag van haar overlijden als ‘een bijzondere vrouw’. “Ze heeft tot het laatst toe haar regie in eigen hand gehad. Wij zullen haar missen, en niet vergeten.”Burgemeester Reinie Melissant wenst nabestaanden kracht toe om het verlies een plek te geven.

Eeuwige vrijgezel

De vrouw, die als kleermaakster haar geld verdiende, is altijd vrijgezel gebleven. Ze overleefde haar enige broer Arie (geboren in 1910) ruim. Hij werd 66. Twee andere kinderen (1903 en 1904) in het gezin Kuijntjes overleden bij de geboorte. Een tweeling die in 1906 werd geboren overleed binnen twee dagen na elkaar toen deze drie maanden oud was. Haar vader en moeder daarentegen bereikten zelf ook een hoge leeftijd: beiden werden 96.

(lees verder onder de foto)

Kuijntjes bracht haar vrije tijd door met wandelen en reizen. Op haar 88e wandelde ze mee tijdens de Nijmeegse Vierdaagse. Dat was voor haar de veertigste - en laatste - keer, als was ze er wel bij op haar 111de verjaardag dankzij de hulp van Stichting Ambulance Wens.

Top 10 van de wereld

De Gorcumse gaat voorlopig de geschiedenisboeken in als de op één na oudste inwoner van Nederland. Ze werd 114 jaar en 158 dagen oud. Titelhoudster is Henny van Andel-Schipper (1890-2005). Zij werd 115 jaar en 62 dagen. Wereldwijd kwam Kuijntjes in de top 10 van oudste inwoners terecht en behoort daarmee tot de zogeheten supercentenarians. Anne Brasz-Later (113) uit Utrecht is nu de oudste inwoner van Nederland.