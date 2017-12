Oudste inwoner van Europa op 116-jarige leeftijd in Spanje gestorven AJA

14u13

Bron: Belga/ANP 0 Twitter Ana Vela Rubio, in het midden op de foto, laat een dochter van negentig jaar achter De oudste mens van Europa, de Spaanse Ana Vela Rubio, is vrijdag op 116-jarige leeftijd in een rusthuis in Barcelona gestorven. Dat meldden de Spaanse media. De op 29 oktober 1901 in Andalusië geboren vrouw was volgens de internationale Gerontology Research Group (GRG) de oudste inwoner van Europa en de op twee na oudste mens ter wereld.

Vela Rubio, een voormalige naaister, werd in het Zuid-Spaanse Cordoba geboren, maar woonde al sinds de jaren veertig in Catalonië, schrijft El País. Haar negentig jarige dochter woont sinds vier maanden in hetzelfde rusthuis. Pas anderhalve maand geleden had Vela Rubio er haar 116e verjaardag gevierd.

Tijdens haar leven kende ze nauwelijks gezondheidsproblemen, maar toen ze 109 jaar was, brak ze haar dijbeen en drong een heelkundige ingreep zich op. Daarna ging ze zichtbaar achteruit. "Ze is vredig in haar bed ingeslapen, zonder afzien", klinkt het vanuit het rusthuis.

De Spaanse was op twee na, de oudste mens ter wereld. Die lijst wordt aangevoerd door de 117 jaar oude Japanse Nabi Tajima. In april stierf in Italië Emma Morano. Die was tot dat moment de laatste levende mens die in de 19e eeuw was geboren. De oudste inwoner van Europa is na het overlijden van Rubio weer een Italiaanse, de 115-jarige Giuseppina Projetto.

#ageing Ana Vela Rubio, la española que se convierte en la más #longeva de Europa y la cuarta del mundo https://t.co/69cwOYSHTv vía @abc_es pic.twitter.com/hIA2lICrIx Mary Carmen Porres(@ LaPorres) link