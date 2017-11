Oudste homokoppel van Australië plant huwelijk na historische stemming: "Niet einde van de beschaving" Joeri Vlemings

15u45

Bron: Telegraph 0 John Challis John Challis en Arthur Cheeseman. Ze hebben er lang op moeten wachten, maar straks mógen ze in hun thuisland. Australiës oudste homokoppel, Arthur Cheeseman (85) en John Challis (89), is dan ook al druk bezig met de plannen voor hun trouwfeest in januari, nu de Aussies massaal vóór het homohuwelijk stemden.

De eerste minister van Australië, Malcolm Turnbull, kondigde na de nochtans niet-bindende volksraadpleging over het homohuwelijk aan dat koppels van hetzelfde geslacht hun trouwfeest alvast mochten beginnen plannen. Bijna 62 procent van de Aussies was vóór. "Ze hebben ja gezegd aan de liefde", aldus Turnbull. In principe kan het homohuwelijk nog voor Kerstmis door het Australische parlement goedgekeurd worden. Maar er zijn nog altijd politiek obstakels. Zo willen conservatieve parlementsleden dat bedrijven hun medewerking aan homohuwelijken mogen weigeren.

EPA

Cheeseman en Challis, uit Sydney, zijn al een halve eeuw samen. Ze ontmoetten elkaar in 1967 op een vernissage. Ze gingen toen toevallig samen door en lachten even naar elkaar. Het was het begin van hun romance. En nu gaan ze dus na al die jaren toch nog, tegen hun eigen verwachting in, met elkaar trouwen. Cheeseman, een apotheker op rust, zei daarover: "Heel rustig, heel eenvoudig. Meer niet. Ik word volgend jaar 90. We zouden de twee kunnen combineren." Voor de nee-stemmers heeft Cheeseman nog een droge boodschap: "Hopelijk raken ze aan ons gewend. Ze zullen wel snel doorhebben dat het niet het einde van de beschaving is."

AFP

Het paar is één van de naar schatting 50.000 homokoppels in Australië. Verwacht wordt dat de boom in homohuwelijken de economie een boost van zo'n 335 miljoen euro zal geven.

#Australia ... 🙌🏻 #MarriageEquality 💗 Love is love, always was love, always will be love. kylie minogue(@ kylieminogue) link

Ook heel wat celebs juichten het resultaat van het referendum toe. Zoals Kylie Minogue, Boy George, Stephen Fry en Miley Cyrus. Penny Wong, parlementslid voor Labor en Australiës eerste openlijk homoseksuele minister, brak in tranen uit: "Ik ben opgelucht, dank, Australië". Voor Cheeseman en Challis betekent het, naar eigen zeggen, "een nieuwe waardigheid, een nieuwe status, een nieuwe plaats in de maatschappij".

EPA