Oudste getrouwde koppel ter wereld is samen 208 jaar oud. De sleutel tot succes? "Mijn geduld" ADN DVDA

04 september 2018

13u41

Bron: Reuters, VTM Nieuws 0 In Japan woont het oudste nog levende getrouwde koppel ter wereld. Masao Matsumoto (108) en Miyako Matsumoto (100) zijn samen zo maar even 208 jaar oud. Volgens het paar is 'geduld' de sleutel voor een lang en geslaagd huwelijk. Meer bepaald het geduld van vrouwlief Miyako.

Japan staat bekend om zijn vele honderdjarigen en heeft nu een nieuw record beet: dat van het oudste getrouwde koppel ter wereld, met een gecombineerde leeftijd van 208 jaar. Masao werd geboren op 9 juli 1910 en zijn vrouw Miyako op 24 november 1917. Ze zijn getrouwd sinds oktober 1937.

"Ik ben zo blij dat ik tot tranen toe bewogen ben", vertelt Miyako aan Reuters, terwijl ze samen met haar man poseert met het certificaat van Guinness World Records. "Het is allemaal dankzij mijn geduld", lacht ze. Haar man Masao beaamt dat. Het ultieme record van oudste getrouwde koppel ooit is nog steeds in handen van Karl en Gurdren Dolven uit Noorwegen, die een gecombineerde leeftijd van 210 jaar hadden toen Gurdren in 2004 overleed.