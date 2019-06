Oudste Franse Auschwitz-overlevende overleden op 101-jarige leeftijd TT

28 juni 2019

12u32

Bron: Reuters 0 Henriette Cohen, de oudste nog levende Franse die het concentratiekamp van Auschwitz heeft overleefd, is op 101-jarige leeftijd overleden. Cohen werd geboren in 1917 en in mei 1944 samen met haar schoonmoeder vanuit Marseille naar Auschwitz gebracht.

Haar schoonmoeder werd meteen naar de gaskamers gestuurd, terwijl Henriette dwangarbeid moest verrichten. In 1945 kon ze na de bevrijding terugkeren naar Frankrijk, ze woog toen nog amper 35 kilogram. Ze werd in Frankrijk herenigd met haar man en twee dochters, die op tijd hadden kunnen schuilen voor de Duitse Gestapo.

Cohen vertelde veertig jaar lang niets over haar gevangenschap in Auschwitz. Pas op latere leeftijd kwam ze met haar verhaal naar buiten om de jongere generaties te waarschuwen. De Franse president Emmanuel Macron noemt Cohen “een moedige, gulle en sterke vrouw”. “Henriette Cohen is overleden, maar haar gevecht tegen de krachten van haat en vergetelheid blijft verdergaan. Trouw aan haar herinnering en allen die de nazi-barbarij hebben moeten trotseren zullen wij haar gevecht verderzetten.”

Profondément attristé par la disparition d'Henriette Cohen, doyenne des rescapés d'Auschwitz-Birkenau. Elle a passé sa vie à témoigner de l'horreur de la #Shoah auprès des jeunes générations. Il est de notre devoir de prendre le relais de ces témoins pour ne jamais oublier. pic.twitter.com/LZJEQMV360 Christian Estrosi(@ cestrosi) link