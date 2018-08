Ouders zoeken wanhopig naar zoon die drie maanden geleden verdween. Hij liet alleen hartverscheurend briefje achter KVDS

21 augustus 2018

16u18

Bron: The New York Times 0 De ouders van een Chinese jongeman zijn al drie maanden wanhopig op zoek naar hun zoon. De apotheker had even voor zijn verdwijning te horen gekregen dat hij maagkanker had en voelde zich naar eigen zeggen schuldig over de last die dat op de schouders van zijn vader en moeder zou leggen. Hij schreef nog een hartverscheurend afscheidsbriefje en verdween. Zijn ouders zeggen echter aanwijzingen te hebben dat hij nog leeft en hopen dat ze hem vinden.

Het verhaal van Tang Gongwei (26) is alomtegenwoordig in de Chinese media. Tien jaar nadat een ambitieuze hervorming van de gezondheidszorg werd uitgerold ter waarde van 113 miljard euro, blijken namelijk miljoenen mensen in het land hun behandeling niet te kunnen betalen als ze ernstig ziek worden. En niet alleen mensen met een lager loon, maar ook hoogopgeleiden.

Beste scholen

Hoewel zijn ouders landbouwers zijn, kreeg de jongeman toch de kans om te studeren aan een van de beste scholen voor hoger onderwijs van het land. Toen hij zijn diploma op zak had, ging hij aan de slag in een openbaar ziekenhuis in Hengyang. Hij kreeg een medische verzekering, maar verdiende niet meer dan 260 euro per maand. Begin dit jaar sloeg echter het noodlot toe.





Op 15 februari vertelde Tang aan zijn vader dat hij maagkanker had. Het aantal kankerdiagnoses is hoog in China – twee keer zo hoog als 5 jaar geleden – en de overlevingskansen zijn klein. Amper 20 tot 40 procent haalt de volgende 5 jaar, tegenover 65 procent in de Verenigde Staten. Tang verontschuldigde zich herhaaldelijk bij zijn ouders omdat hij de last die ze al op hun schouders hadden, zwaarder maakte. Maar zijn vader – die 130 euro per maand verdient met rijstteelt – zei dat hij zich geen zorgen moest maken. Ze zouden wel ergens geld lenen als het nodig was. (lees hieronder verder)

Tang kon daar echter niet mee leven. Op 21 februari liet hij een briefje achter op zijn hoofdkussen en verdween hij. In zijn afscheidsboodschap vroeg hij zijn ouders om vergeving. “Als ik mijn ouders niet alleen achterlaat vol verdriet om het verlies van hun zoon maar hen ook nog eens financieel een strop om de hals doe in de herfst van hun leven, is dat een onvergeeflijke zonde. Zelfs al zou ik 10.000 keer sterven”, stond er te lezen.

Treinticket

Zijn vader ontdekte dat zijn zoon een treinticket had gekocht naar Zhangjiajie, een populaire toeristenbestemming in het centrum van China. Daar vind je het etherische berglandschap dat volgens velen lijkt op het decor van de bekende Hollywoodfilm ‘Avatar’. Samen met zijn vrouw kamde hij de hele stad uit, maar zonder resultaat. (lees hieronder verder)

De enige aanwijzing dat hun zoon nog in leven was, kwam van een oom. Die belde op 16 mei het mobiele nummer van zijn neef en in tegenstelling tot vorige pogingen toen de telefoon af bleek te staan, werd er deze keer wél opgenomen. Er was lawaai. En dan niets meer.

Pijltje

Toen de ouders van de jongeman dat hoorden, repten ze zich terug naar Zhangjiajie. Voor de zesde keer in amper 3 maanden tijd. Want ze waren er zeker van dat hun zoon daar was. De vader van de man merkte dat er een pijltje verscheen naast heel wat van de berichten die hij dagelijks naar zijn zoon had gestuurd en hij geloofde dat het betekende dat ze aangekomen waren.

“Je bent een zoon van de hemel”, schreef hij onder meer. “Goede mensen zullen je door deze beproeving helpen, maar je moet vertrouwen hebben en vastberaden zijn om dit te overleven.”

Hij vertelde ook dat hij zich schuldig voelde. “Ik heb je kapotgemaakt. Ik heb mijn taak van vader niet tot een goed einde gebracht. Ik probeerde alleen maar geld te verdienen en nam geen tijd om met mijn eigen kind te praten”, klonk het in een ander bericht. (lees hieronder verder)

Intussen is het drie maanden na de verdwijning en is er nog altijd geen nieuws. De ouders van Tang blijven posters ophangen en mensen vragen of ze hun zoon niet gezien hebben. “Ik huil soms een hele dag”, aldus zijn moeder, die vroeger schoonmaakte in een shoppingcenter.

Politie

Bij de politie lijken ze in elk geval niet op veel hulp te moeten rekenen. Toen de radeloze ouders vroegen of het niet mogelijk was om de telefoon van hun zoon te traceren, kregen ze te horen dat het niet kon om privacyredenen. De politie kon Tang naar eigen zeggen ook niet als een vermist persoon behandelen, omdat hij vrijwillig het huis verliet.

Hoe dan ook zal er snel iets moeten gebeuren, want de ouders van Tang zitten door de zoektocht bijna door hun spaargeld van 2.600 euro heen.

