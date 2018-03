Ouders zamelen geld in voor peuter die niet kan lachen: "Pijnlijk om zo'n vrolijk meisje nooit te zien glimlachen" kg

05 maart 2018

14u50

Bron: Daily Mail, Facebook 2 Al drie jaar is ze, en toch heeft de Amerikaanse Addison nog nooit geglimlacht: dat kan ze niet. De peuter werd geboren met het zeldzame syndroom van Möbius, waardoor de spieren in en rond haar gezicht niet kunnen bewegen. Hun ouders hebben hun hoop gezet op een peperdure operatie die het meisje moet helpen.

Het syndroom van Möbius treft ongeveer 2 tot 20 op één miljoen baby’s. De neurologische stoornis zorgt er voornamelijk voor dat de spieren in het gelaat niet reageren zoals ze zouden moeten. Daardoor is het voor veel patiënten moeilijk om te slikken, te eten en te ademen. Dat ondervindt ook de Amerikaanse peuter Addison. Enkele maanden na haar geboorte bleek dat ook zij leed aan het syndroom van Möbius. Door de ziekte kan het meisje niet alleen moeilijk eten, ademen en praten, maar ook kan ze niet lachen. De ouders van de peuter zeggen verscheurd te zijn omdat het meisje haar emoties amper kan uiten. “We hebben Addison nooit zien glimlachen, wat pijnlijk is omdat ze zo’n vrolijk meisje is” zegt vader James Garvey in een interview met Daily Mail.

100.000 euro verzamelen

Een geneesmiddel voor het syndroom is er niet. Wel bestaat er een operatie die het meisje kan helpen. Haar ouders proberen met een online crowdfundingcampagne het geld in te zamelen om de operatie te bekostigen: in het totaal is er zo’n 125.000 dollar nodig, omgerekend ruim 100.000 euro. Tijdens de operatie wordt één van de pezen aan de bovenkant van het gezicht vastgemaakt aan de mondhoeken, waardoor een glimlach mogelijk wordt. Daarnaast zou het voor Addison veel makkelijker worden om zelfstandig te kauwen, slikken en praten. Tot nu toe communiceert het meisje vooral in gebarentaal. “Intellectueel zit ze boven het gemiddelde, en het is moeilijk om te zien hoe ze gefrustreerd raakt omdat ik weet dat ze zoveel te zeggen heeft,” vertelt Addisons moeder.

Voor de kleuterschool

Op moment van schrijven is er bijna 2.000 dollar verzameld op de crowdfuncing-pagina. Addisons ouders hopen dat ze voldoende geld kunnen sprokkelen tegen 2019, het jaar dat Addison aan de kleuterschool start. “Het is zo belangrijk voor haar sociale vaardigheden om te kunnen lachen, te kunnen bewegen, en alle dingen te kunnen doen die voor ons vanzelfsprekend zijn, zoals je mond openen en sluiten,” verklaart de vader.