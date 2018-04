Ouders willen doodzieke Alfie (2) meenemen naar huis KVDS

26 april 2018

12u41

Bron: The Mirror 2 De ouders van de Britse Alfie Evans (2) willen hun doodzieke zoon meenemen naar huis. Dat heeft vader Tom Evans (21) gezegd. Gisteren verloor het gezin een rechtszaak om het kind over te brengen naar Italië voor een alternatieve therapie, nadat dokters in het ziekenhuis waar hij nu behandeld wordt verklaarden dat zoiets geen enkele zin had. De ouders van Alfie hebben besloten zich bij dat vonnis neer te leggen als een overleg met de dokters van het kinderziekenhuis Alder Hey vandaag positief verloopt. En ze hun zoon met hen mee mogen nemen naar huis.

Kleine Alfie lijdt aan een zeldzame hersenziekte die hem langzaam doet aftakelen en ligt al sinds december 2016 in een half-vegetatieve staat in een ziekenhuis in Liverpool. Zowel zijn artsen als de rechters geloven niet dat er nog hoop is voor hem. Om zijn lijden niet nodeloos te rekken, dienden de dokters een aanvraag in om de apparaten te mogen afzetten die hem in leven hielden. Daarvoor kregen ze van de rechtbank de toestemming en drie dagen geleden gebeurde dat.

Zelfstandig ademen

De jongen ging echter zelfstandig ademen en leeft nog altijd. Tot grote vreugde van zijn ouders. “Terwijl ik hier naast het bed van Alfie zit, elke seconde van de dag, raak ik er steeds meer van overtuigd dat hij nog maanden en misschien zelfs jaren kan leven”, aldus zijn vader. Hij verweet de dokters ook dat ze een verkeerde diagnose hadden gesteld. “Voor de derde dag op rij zijn er geen problemen geweest met hem. Alfie heeft geen intensieve zorgen meer nodig. Hij ligt op bed met een liter zuurstof die zijn longen in gaat, maar de rest van het werk doet hij zelf.” (lees hieronder verder)

De dokters zijn minder positief. Dat bleek gisterenmiddag in de rechtbank. “Er is nooit gezegd dat de jongen onmiddellijk zou overlijden als de machines af werden gezet”, klonk het daar.

Hooggerechtshof

Vandaag volgt een overleg met de artsen en daarop zullen Tom en Kate James vragen of hun zoon naar huis mag. Ze hopen dat ze hem binnen een dag of twee mogen meenemen. Tom verklaarde eerder dat hij het verbod van de rechter om zijn zoon naar Italië te brengen niet zal aanvechten voor het hooggerechtshof, tenzij de vergadering met het ziekenhuis “niet goed zou gaan”.

Aan het ziekenhuis zijn na de uitspraak van gisteren ballonnen, knuffels en kaarsen neergelegd. Volgens de vader van Alfie heeft de jongen “geen pijn” en lijdt hij niet. “Hij gaat niet achteruit”, zei hij nog. “Hij is niet wakker geworden en hij is nog een beetje zwak, maar we willen hem thuis verder verzorgen. Zijn hartslag is stabiel en hij blijft vechten.”