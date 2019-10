Ouders verzocht om te betalen voor het verblijf van hun zoon terwijl die ruim een maand dood op zijn studentenkamer lag AW

Bron: The Guardian 0 In Nieuw-Zeeland werd vorige maand het lichaam van een 19-jarige student op zijn studentenkamer van de Universiteit van Canterbury teruggevonden. Ondanks het feit dat de jongen op dat moment al langer dan een maand dood was, drong de huisvestingorganisatie er bij de ouders op aan om de openstaande facturen van die maand te betalen. Dat vertelt de stiefvader.

Het lichaam van Mason Pendrous (19) werd op 23 september teruggevonden in zijn studentenkamer in Nieuw-Zeeland. Daar lag hij op dat moment reeds meer dan een maand. Het stoffelijk overschot werd pas gevonden nadat andere bewoners van de campus op de Universiteit van Canterbury in Christchurch klaagden over de stank die uit de kamer van de student kwam. Daarop klom iemand op het dak waarna hij het lichaam zag en de hulpdiensten verwittigde.

Facturen

Na zijn dood ontving de familie van Mason Pendrous nog enkele facturen van Campus Living Villages, een wereldwijde aanbieder van studentenhuisvestiging. Die facturen verzoeken vriendelijk om te betalen voor het verblijf in september, al leefde Pendrous toen niet meer. Dat vertelt Anthony Holland, de stiefvader van Mason Pendrous, aan RNZ, een radiozender in Nieuw-Zeeland.

Vermist

Hoe het komt dat het lichaam van Mason Pendrous meer dan vijf weken na zijn dood pas werd teruggevonden? Die vraag kan zijn stiefvader niet beantwoorden. Hijzelf stuurde Mason nog sms’jes en e-mails maar kreeg nooit antwoord. “Omdat hij het druk had”, dacht de stiefvader. Pas toen hij Mason probeerde te bellen en te horen kreeg dat de verbinding verbroken was, sloeg hij alarm.

Programma’s voor welzijn

De universiteit liet eerder al in een verklaring weten geschokt te zijn over de dood van Mason. “Ondanks de uitgebreide programma’s voor geestelijke zorg, is het voor ons ondoorgrondelijk om voor te stellen hoe deze omstandigheden zich hadden kunnen voordoen”, aldus vicerector Cheryl de la Rey. Nu blijkt uit het onderzoek dat de programma’s zich reeds drie maanden voor zijn dood, zorgen maakten over het welbevinden van Mason Pendrous. Toch gebeurde er niets.

“Ik ben een beetje gefrustreerd”, geeft zijn stiefvader toe. “Niemand ging hem zoeken terwijl hij vier of vijf weken zoek was. Hij daagde niet op voor de lessen en ging niet naar de eetzaal. Normaal moet er dan toch een belletje rinkelen”, aldus de stiefvader.

De directeur van Campus Living Villages zou nog aan de stiefvader verteld hebben dat er het afgelopen jaar reeds twaalf dode studenten werden teruggevonden in hun studentenhuizen. “Ironisch”, vindt Holland. “Ze verhuren immers studenthuizen die pastorale zorg aanbieden.”

Wie met vragen zit rond zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 of op de website www.zelfmoord1813.be.

