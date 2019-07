Ouders vermiste Théo Hayez (18) keren morgen terug naar België KVDS

12 juli 2019

10u48 0 De ouders van de in Australië vermiste Belgische rugzaktoerist Théo Hayez (18) keren morgen terug naar ons land. Dat heeft de vader van de jongeman gezegd aan de Australische krant Echonetdaily.

Het is intussen zes weken geleden dat Théo Hayez verdween na een nachtje stappen in Byron Bay. Zijn ouders reisden naar Australië om de zoekacties van politie en vrijwilligers te volgen en hoewel Laurent Hayez zwoer dat hij niet naar België zou terugkeren eer hij zijn zoon gevonden had, zou hij dat nu toch doen. Samen met de moeder van Théo, Vinciane Delforge. Hij zei echter meteen dat hij begin volgende maand zou terugkomen om de zoektocht verder te zetten.

Kleine broer

“We vertrekken zaterdag”, aldus Laurent Hayez in de Echonetdaily. “Het is belangrijk dat we naar huis gaan, onze familie terugzien en tijd doorbrengen met de kleine broer van Théo, Lucas.”





De politie heeft intussen de fysieke zoekactie naar de Belg stopgezet. Het onderzoek gaat wel nog verder. Vrijwilligers zoeken wel nog door op het terrein. Zondag staat er alweer een nieuwe zoekactie gepland. De familie Hayez liet al meermaals haar dankbaarheid blijken voor de hulp die ze in Australië krijgt van de lokale autoriteiten en gemeenschap.