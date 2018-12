Ouders verloren op nieuwjaar 2017 hun enige dochter (22): "Ik kan nóóit meer iemand gelukkig nieuwjaar wensen” Marcia Nieuwenhuis

31 december 2018

21u54

Bron: AD.nl 5 Marjon en Willy verloren met nieuwjaar 2017 hun enige dochter Anouk (22). De Nederlandse werd doodgereden door een dronken automobilist die al een rijontzegging op zak had. Zij hebben één hartenkreet voor vanavond. “Als iemand bij jou op een feestje heeft gedronken, zorg dan dat die niet in de auto stapt. Ik kan nóóit meer iemand gelukkig nieuwjaar wensen.”

Vannacht is het precies twee jaar geleden dat dochterlief naar een feestje ging met oud en nieuw. Anouk Schuurmans werd van haar fiets gereden door iemand die op de nieuwjaarsnacht van 2016 op 2017 met drank en drugs op achter het stuur was gekropen.



Anouk en haar vriend Stijn luiden in het dorp Geffen (Noord-Brabant) met een vriendengroep 2017 in. Even voor één uur ‘s nachts pakken ze de fiets. Hij naar vrienden in het nabijgelegen Heesch. Zij naar vriendinnen in de stad Oss. Toen Stijn na een half uur nog niets van haar had gehoord, werd hij ongerust. Zijn zorgen bleken terecht. Hij ging haar zoeken en is op het ongeluk gestuit.

Zwaailichten

Politie. Zwaailichten. Hij zag Anouks fiets liggen en wist meteen hoe laat het was. Moeder Marjon (56) en vader Willy (58) hadden net met vrienden op het nieuwe jaar getoost. Ze waren nog geen vijf minuten binnen of de politie stond aan de deur.



Het aantal ongevallen op oudejaarsdag en nieuwjaarsdag waarbij drank in het spel is, is in Nederland 29 procent hoger is dan in een gemiddeld weekend. Dat komt neer op negentig ongelukken waarbij zo’n dertig ‘alcoholslachtoffers’ vallen.

‘Nóóit meer’

De ouders doen vandaag een dringend beroep op alle feestgangers. “Als iemand bij jou op een feestje heeft gedronken, zorg dan dat die niet in de auto stapt. De mensen die om zo iemand heen staan zijn daar ook verantwoordelijk voor”, zo benadrukt Marjon. “De mensen die erbij zijn moeten iemand niet laten rijden,” voegt Willy toe. “We moeten er met zijn allen voor zorgen dat er een mentaliteitsverandering teweeg wordt gebracht.”

Terug naar Nieuwjaar 2017. Door de klap van het ongeluk was de auto zijn nummerplaat verloren. Een paar uur later vond de politie de dader. De vluchtmisdrijfpleger is gewoon Nieuwjaar gaan vieren in Oss.

De vluchtmisdrijfpleger is gewoon Nieuwjaar gaan vieren in Oss

‘Roekeloos onverschillig’

Dit jaar kreeg de 29-jarige Vincent B. uit Nijmegen te horen dat hij voor die daad drie jaar de cel in moet en tbs opgelegd (het Nederlandse equivalent van internering) krijgt. Hij wordt bij de rechtbank omschreven als ‘roekeloos onverschillig, zelfzuchtig en onnadenkend over de gevolgen die zijn handelen heeft voor anderen’.



Het risico op herhaling van ernstige delicten is hoog, zo oordelen de deskundigen eensluidend. Marjon: “Volgens de psychiater die hem heeft onderzocht kunnen ze bij dit soort mensen alleen de scherpe kantjes eraf vijlen, maar genezen kunnen ze hem niet.”

Lichtje

Vandaag wandelen moeder Marjon (56) en vader Willy (58) met haar toenmalige vriend langs de plek waar Anouk het fatale ongeluk kreeg. ,,We gaan een lichtje zetten bij het stoplicht. Ik vind wel dat daar vanavond een lampje hoort te branden.’’



Wat het voor de ouders van Anouk extra wrang maakt is dat Vincent B. de week voor het fatale ongeval van hun dochter is aangehouden omdat hij met drank op door rood deed. “Hij had toen drie keer de toegestane hoeveelheid op, en reed door rood, terwijl hij zijn rijbewijs al kwijt was.”



Elk Nieuwjaar valt de familie Schuurmans zwaar. Marjon: “Ik kan nóóit meer iemand gelukkig Nieuwjaar wensen. Mensen hoeven mij ook geen gelukkig Nieuwjaar te wensen. De beste wensen vind ik al heel veel. Ik kan er ook niet zo goed tegen als ik een kaartje krijg waar ‘Gelukkig Nieuwjaar’ op staat zonder dat daar verder iets bij staat.”