Ouders verlamde Vincent Lambert tekenen geen beroep aan om zoon in leven te houden: “Zijn dood is onvermijdelijk" tvc

08 juli 2019

12u52

Bron: Belga 2 De ouders van Vincent Lambert, een Fransman die al meer dan tien jaar in een vegetatieve toestand verkeert na een verkeersongeval, achtten de dood van hun zoon "nu onvermijdelijk". "Als we het niet kunnen aanvaarden, kunnen we enkel berusten in de pijn, het onbegrip, maar ook in de hoop", zeggen ze vandaag in een open brief die door hun advocaat aan persagentschap AFP werd bezorgd.

"We willen jullie allemaal bedanken voor je vriendschap, je liefde, je steun en je gebeden tijdens al deze jaren. We kunnen niets meer doen dan bidden en onze dierbare Vincent te vergezellen, in waardigheid en stil gebed", schrijven de diepgelovige Viviane en Pierre Lambert, maar ook Vincents zus Anne Lambert en zijn halfbroer David Philippon, in de brief die gericht is aan de vrienden die hen steunden.

In de brief zeggen de ouders dat ze geen beroep meer zullen aantekenen om hun zoon in leven te houden. Volgens de Franse zender RTL dienden ze afgelopen vrijdag wel nog een klacht in tegen Vincent Sanchez, de behandelende arts van hun zoon in het ziekenhuis van Reims, voor doodslag.

(De tekst gaat verder onder de foto).

Die arts besliste vorige week dinsdag de behandeling van Lambert opnieuw stil te leggen, nadat het hof van Cassatie eind juni besliste dat de behandeling met kunstmatige voeding van de patiënt mocht stoppen. De katholieke ouders van Lambert startten daarop een nieuwe spoedprocedure bij de administratieve rechtbank van Châlons-en-Champagne, maar die werd verworpen.

Symbool

De familie van de Vincent Lambert is verdeeld over zijn lot. Zijn echtgenote Rachel strijdt al jaren tegen het eindeloos doorbehandelen van haar man en voor zijn recht om te sterven, en werd daarin gesteund door zes van zijn broers en zussen, en zijn neef. De man werd zo het symbool van het debat over het levenseinde in Frankrijk.