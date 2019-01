Ouders van verdwenen Maddie zamelen met eigen bedrijfje ruim 110.000 euro in om zoektocht te financieren kg

15 januari 2019

20u32

Bron: Belga 0 Een bedrijfje van de ouders van de Britse peuter Madeleine McCann, die in 2007 in Portugal verdween, heeft vorig jaar beduidend weer winst gemaakt, zo heeft de Britse krant Daily Mirror bericht. Dat geld moet de zoektocht naar Maddie financieren.

Op 3 mei 2007 verdween Madeleine McCann net voor haar vierde verjaardag uit de vakantiewoning die haar ouders hadden gehuurd in het Portugese Praia da Luz. De vader en moeder zaten toen met zeven Britse vakantievrienden wat verderop te dineren. Haar verdwijning is nog steeds niet opgelost.



Het ouderpaar Gerry en Kate McCann heeft in 2007 onder de naam ‘Find Madeleine: Leaving No Stone Unturned’ ('Vind Madeleine - Laat Geen Enkele Steen Onomgekeerd’) een bedrijfje opgericht om de zoektocht naar hun verdwenen dochter te financieren. Het bedrijf heeft nu 832.332 pond in kas (ongeveer 930.000 euro), na vorig jaar bijna 100.000 pond (ruim 111.000 euro) winst te hebben gemaakt.

Bestseller

De groei heeft voor een deel te maken met de inkomsten uit het boek dat de moeder omtrent de verdwijning van Madeleine in 2011 heeft geschreven. Het boek blijft een bestseller en Kate McCann heeft 84.096 pond (bijna 94.000 euro) aan auteursrechten aan het bedrijfje geschonken, weet de Mirror.



De jaren daarvoor maakte het bedrijf verlies doordat schenkingen opdroogden. Het onderzoek van Scotland Yard heeft tot nu toe 11,75 miljoen pond (ruim 12 miljoen euro) gekost, aldus de krant.