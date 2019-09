Ouders van Spaans peutertje Julen, die stierf na val in put, verwachten opnieuw een kindje Caspar Naber

30 september 2019

19u44

Bron: AD.nl 27 Acht maanden na de dood van hun zoontje Julen (2), die overleed na een val in een diepe put bij het Zuid-Spaanse Málaga, hebben zijn ouders eindelijk weer iets te vieren: de komst van een baby. Victoria García en José Rosello maakten het heuglijke nieuws bekend in een interview met een regionale nieuwssite. In het vraaggesprek verklapte ‘Vicky’ dat ze anderhalve maand zwanger is.

Voor het Spaanse koppel is het helemaal om het even of het een jongen of een meisje wordt – ‘zolang hij of zij maar gezond is’ – maar een jongen zouden ze stiekem wel mooi vinden. “Toen Julen nog leefde, beloofde ik hem een broertje en dat zal ik hem geven ook’’, verklaarde Victoria enkele maanden geleden desgevraagd na geruchten over een zwangerschap. Ze deed de belofte naar eigen zeggen al in 2017, nadat Julens broertje Óliver (3) was overleden aan de gevolgen van een niet te behandelen hartziekte.

Tatoeages

Vicky heeft de gezichten van haar overleden zoontjes op haar rechterarm laten tatoeëren. Haar echtgenoot liet op zijn been een zonsondergang afdrukken met daaronder de schaduw van Óliver en Julen. “We zullen hun broertje of zusje natuurlijk vertellen over hen’’, zegt José. “Wie zij waren, hoe ze onze woning met vreugde vervulden, hoe God hen veel te vroeg tot zich nam én hoe miljoenen mensen over de hele wereld met ons meeleefden tijdens de grootschalige reddingsoperatie voor Julen, die uiteindelijk vergeefs bleek te zijn.’’

De peuter viel op zondag 13 januari in Totalán, in de bergen boven Málaga, in een 110 meter diepe en 25 centimeter brede put. Die was geboord om naar water te zoeken onder het terrein van een kennis. Het gat was illegaal geboord en niet goed afgedekt. Na 13 dagen slaagde een reddingsteam van mijnwerkers er na heel wat zwoegen uiteindelijk in de plek te bereiken waar Julen zich bevond. Het jongetje werd ondanks de grote hoop wereldwijd dood teruggevonden. Julen bleek te zijn overleden aan ernstig hoofdletsel en andere verwondingen als gevolg van zijn val.