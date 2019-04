Ouders van passagier gecrashte 737 MAX slepen Boeing voor de rechter: “Ik wil niet dat ze voor niets is gestorven” TVC

04 april 2019

21u44

Bron: ABC 7 Chicago, Daily Nation 0 De ouders van de Amerikaanse Samya Stumo (24) klagen Boeing aan voor ‘dood door nalatigheid’. Ze houden de vliegtuigbouwer verantwoordelijk voor de crash in maart, waarbij behalve Samya ook alle overige 156 inzittenden om het leven kwamen. En daar blijft het niet bij: ook de families van de Keniaanse slachtoffers maken zich klaar om gezamelijk klacht in te dienen tegen Boeing.

De advocaten van de ouders van Samya Stumo hielden vandaag een persconferentie waarin ze meedeelden een rechtszaak te spannen tegen Boeing. Daarnaast dienden ze nog een aparte klacht in tegen de Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA. De ouders en de broer van het slachtoffer waren ook aanwezig. “Ik ben de meest dierbare persoon in mijn leven verloren en wil niet dat ze voor niets is gestorven”, zei Nadia Milleron, de moeder van Samya. “Er mogen niet nog meer slachtoffers vallen.”

Samya werkte voor ThinkWell, een organisatie die zich inzet voor de ontwikkeling van gezondheidssystemen en was voor haar job aan het reizen toen het toestel crashte. Ze was het nichtje van politiek activist Ralph Nader, die in het verleden tweemaal een gooi naar het presidentschap van de Verenigde Staten heeft gedaan.

Groepsklacht

In Nairobi bundelen advocaten uit Kenia en de Verenigde Staten hun krachten om de families van de Keniaanse slachtoffers te vertegenwoordigen tijdens een rechtszaak tegen Boeing. Het team van zes advocaten contacteerde een tiental families en hoopt er nog meer te bereiken voor ze volgende week hun klacht zullen indienen. Momenteel zijn al twee families ingegaan op de diensten van de advocaten.

“We waren eerst van plan om de families schriftelijk te contacteren, maar hebben later besloten om ze toch persoonlijk te spreken. Dat leek ons menselijkere”, aldus Laban Opande, een van de advocaten. “De families die zich afvragen of ze wel een rechtszaak tegen een groot Amerikaans bedrijf kunnen winnen, hoeven niets te vrezen. Ze krijgen onze hulp.”

(De tekst gaat verder onder de foto).

Ontwerpfout

Bij de crash in maart kwamen 157 mensen om het leven. Het toestel van Ethiopian Airlines stortte kort na het opstijgen neer. In oktober vond een soortgelijk ongeluk plaats in Indonesië met een zelfde type toestel van Boeing, een 737 Max-8. Daarbij kwamen 189 mensen om.

De ongevallen hebben geleid tot een vliegverbod voor de 737 MAX-toestellen. Boeing werkt ondertussen aan een update van het besturingssysteem MCAS, dat een rol zou hebben gespeeld bij twee recente crashes. Het system zou de neus van het vliegtuig automatisch naar beneden geduwd hebben, een actie waar de piloten niet tegen konden reageren.