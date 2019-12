Ouders van Nora (15) die verdween in de Maleisische jungle blijven geloven in kwaad opzet en willen verder onderzoek naar haar dood HLA

18 december 2019

10u37

Bron: rte.ie 2 Het 15-jarige Frans-Ierse meisje verdween op 4 augustus uit haar hotelkamer in Maleisië waar ze met haar gezin op vakantie was. Na een zoektocht van tien dagen werd haar lichaam gevonden in het oerwoud ten zuidoosten van de Maleisische hoofdstad Kuala Lumpur, zo'n twee kilometer van haar hotel. Het officiële onderzoek concludeerde dat het meisje overleed ten gevolge van “extreme stress en honger”. De ouders van het meisje hebben altijd beweerd dat er kwaad opzet moet zijn geweest, en willen verder onderzoek naar de verdwijning en dood van hun dochter.

In een interview bij de Ierse televisiezender RTE spraken de ouders van het meisje, Meabh en Sebastian Quoirin, voor het eerst over de dood van hun dochter. Ze zijn nog steeds overtuigd dat er kwaad opzet gemoeid was bij haar verdwijning en dood: “We denken dat er in het begin van het onderzoek cruciale tijd en informatie is verloren gegaan,” vertelt de moeder. “Het autopsieverslag geeft enkel informatie over de doodsoorzaak, maar zegt niets over de omstandigheden van haar dood en hoe ze terechtkwam op de plaats waar ze werd gevonden”, gaat ze verder.

De ouders geloofden nooit in het scenario dat hun dochter was weggelopen. Het meisje had een leer- en ontwikkelingsachterstand, en zou volgens hen nooit ergens alleen naartoe gegaan zijn.

Naar verluidt zullen Meabh en Sebastian Quoirin aan de Ierse regering om hulp vragen in de opvolging van het Maleisisch onderzoek naar de dood van hun dochter.