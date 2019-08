Ouders van Nicky Verstappen staan straks oog in oog met Jos Brech Niels Klaassen

27 augustus 2019

08u39

Bron: AD.nl 0 Voor een onderzoek van ongekende omvang is maar liefst vier vierkante kilometer Brunssummerheide vannacht op slot gegaan. De ouders van Nicky Verstappen staan straks oog in oog met verdachte Jos Brech, precies 21 jaar na de dood van hun zoon, exact op de plekken waar Nicky verdween en later dood gevonden werd.

“De verdachte zien is voor hen altijd moeilijk, het is geen gebeurtenis waar ze naar uitkijken”, zegt misdaadjournalist Peter R. de Vries die de ouders van Nicky bijstaat. Met de officieren van justitie, advocaat Gerald Roethof en verdachte Jos Brech gaan de rechters en de ouders om tien uur naar het plaats-delict. Ze lopen naar de plek waar Nicky plots uit de tent verdwenen was op 10 augustus 1998, en naar het sparrenbos ruim een kilometer verderop waar de jongen 11 augustus 's avonds dood gevonden werd. De rechters willen met het bezoek een beter beeld krijgen van de afstanden en de omstandigheden van de belangrijke locaties uit het strafdossier.

Mega-operatie

Om het besloten onderzoek mogelijk te maken heeft de politie met hulp van het leger sinds gisteravond een flink deel van de Nederlandse Brunssummerheide afgesloten. Overal staan wegafzettingen, politiemensen patrouilleren met honden in het gebied. Wandelaars en fietsers worden geweigerd bij de controleposten. Zeker 100 politiemensen en militairen proberen samen het gebied vrij te houden van pottenkijkers. Het is een operatie van ongekende omvang, stelde ook Ger Hindriks van de Landmacht. “In deze omvang is dit volgens mij niet vertoond.” Politiechef Bert van Mariën: “Dit is bijzonder, het is een besloten zitting van de rechtbank waar wij voor de figuurlijk gesloten deuren moeten zorgen.” Het gebied ging gisteravond op slot, sindsdien zijn er geen indringers geweest, meldt een woordvoerder van het OM: “Het is rustig gebleven.”

Lees verder na de foto:

Stilzwijgen

Na het bezoek van de rechtbank aan de Brunssummerheide is vanmiddag een zitting in de rechtbank van Maastricht gepland. De ouders van Nicky hopen ongetwijfeld dat Brech na het lange zwijgen eindelijk verklaart hoe er 21 DNA-sporen van hem op en bij Nicky gevonden zijn. Mogelijk dat de confrontatie met de plek des onheils iets van zijn zwijgzaamheid doorbreekt. Al noemde De Vries dat eerder ‘ijdele hoop’. Hij denkt vooral dat de rechtbank een veel beter beeld krijgt van de situatie ter plekke: “Dat is belangrijk in een rechtszaak. Ken je de afstanden, weet je de belangrijke plekken en de verhoudingen? Ik merk vaak dat daar tijdens rechtszaken verwarring over is. Dan staat iedereen gebogen over een plattegrond, maar merk je aan de vraagstelling dat niemand echt ter plekke is geweest.”