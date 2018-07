Ouders van migrantenkinderen schrijven pakkende brief: "Amerika, help ons. Wij willen onze kinderen terug" TTR

16 juli 2018

12u16

Bron: CNN 0 Verschillende migranten uit het Port Isabel Service Detention Center in de Amerikaanse staat Texas hebben gisteren een open brief geschreven waarin ze de bevolking van de Verenigde Staten om hulp vragen. Het is intussen meer dan een maand geleden dat ze hun kinderen hebben gezien nadat ze gescheiden werden aan de grens met Mexico. “Wij zijn machteloos”, schrijven de ouders in de brief.

“Onze kinderen herkennen onze stem niet meer. Ze voelen zich verlaten en niet geliefd”, aldus de ouders. “We zijn geen criminelen. We zijn enkel naar de Verenigde Staten gekomen om onze kinderen een betere toekomst te geven, maar wat volgde was een nachtmerrie.”

“Hierop waren we echt niet voorbereid. De Amerikaanse regering heeft onze kinderen ontvoerd. Ze gaven ons niet eens de mogelijkheid om afscheid te nemen. Onze kinderen leven momenteel tussen vreemde mensen. Er werd hen zelfs verteld dat ze binnenkort een nieuwe familie zullen krijgen.”

“Alsof we dood zijn”

“Elke dag is pijnlijker dan de vorige. Veel ouders hebben de kans gekregen om slechts één keer met hun kinderen te praten. Maatschappelijk werkers antwoorden nooit als we hen proberen te contacteren. Het voelt alsof we dood zijn.”

“Ondanks dit trauma, deze nachtmerries, de angst en de pijn – veroorzaakt door de Amerikaanse regering – willen we blijven vechten”, besluiten de ouders in de brief.

Vorige maand tekende de Amerikaanse president Donald Trump een besluit dat een einde maakte aan de systematische scheiding van illegale migrantengezinnen. Er werden intussen ongeveer 500 kinderen met hun ouders herenigd, maar er zijn nog 2.551 minderjarige kinderen die hun ouders nog steeds niet hebben teruggezien. Dat schrijft CNN.

Het nultolerantiebeleid van de regering-Trump lokte heel wat protest uit. Tot in de rangen van de Republikeinen, maar ook op internationaal niveau met felle kritiek van de Verenigde Naties.