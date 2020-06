Ouders van Maddie McCann vragen Duitse justitie bewijs dat kind niet meer leeft JTO

13 juni 2020

19u22

Bron: Belga 4 De ouders van het in 2007 in Portugal verdwenen meisje Madeleine McCann (3) vragen de Duitse politie om het bewijs te leveren waarom zij zegt ervan uit te gaan dat “Maddie” niet meer in leven is. Dit heeft de krant Daily Mail vandaag bericht.

Vorige week maakten de Duitse politie en het parket bekend de 43-jarige Christian Brückner ervan te verdenken dat hij in Praia de Luz de peuter heeft ontvoerd en gedood.

De ouders van het meisje, Gerry en Kate McCann, zeggen geen reden te horen hebben gekregen waarom de Duitse politie en het gerecht een moordonderzoek voeren in plaats van een onderzoek naar een vermissing. Het ouderpaar vraagt daarom de Duitsers met het bewijs te komen dat hun dochtertje niet meer leeft.

De speurders zeggen ook te weten hoe het kind om het leven is gekomen. Het lichaam is evenwel nog steeds niet terecht.

Brückner zit momenteel in Duitsland een straf uit voor andere feiten en had eerder al een reeks veroordelingen opgelopen, onder meer voor kindermisbruik.

Opmerkelijk

De Portugese politie heeft hoofdverdachte Christian Brückner in de zaak Maddie McCann nooit verhoord in de weken na haar verdwijning omdat zij niet wist dat hij een veroordeeld zedendelinquent was. Brückner zijn naam kwam pas in 2011 voor in een dossier ter attentie van de Britse politie omdat hij een buitenlander was met een gevangenisverleden en niet omdat hij in verband was gebracht met een seksueel misdrijf. Het criminele verleden van Brückner in Duitsland was niet bekend bij de detectives in het onderzoek naar de verdwijning van de peuter.