Ouders van Maddie furieus: “Geen brief gekregen waarin staat dat Madeleine dood is” HAA

16 juni 2020

14u53

Bron: The Mirror 104 Het Duitse gerecht heeft een brief geschreven aan de ouders van Madeleine McCann waarin staat dat hun kind overleden is. Dat heeft aanklager Hans Christian Wolters, die het onderzoek naar de Duitse hoofdverdachte Christian Brückner (43) leidt, gezegd aan PA Media, zo schrijft de Britse krant The Mirror . Gerry en Kate McCann ontkennen echter staalhard dat ze dergelijke brief ontvangen hebben.



“We hebben geen details met hen gedeeld”, verklaarde Wolters aan de Britse pers. “Dat zou het onderzoek in het gedrang kunnen brengen. We kunnen niet zeggen waarom ze dood is. Het is belangrijker dat we succesvol zijn en de dader vatten, dan dat we al onze kaarten op tafel leggen.” Volgens Wolters wordt er in het onderzoek steeds meer informatie uitgewisseld tussen de Duitse, Britse en Portugese politie, maar hij gaf ook toe dat “niet elk detail is doorgegeven”.

Het Duitse gerecht zegt “geen forensisch bewijs” in handen te hebben dat het meisje dood is. Er is wel “concreet bewijs” dat Maddie haar verdwijning in 2007 in Praia da Luz niet heeft overleefd. Het onderzoek wordt daarom niet langer behandeld als een verdwijningszaak, maar als een moordzaak. Speurders zijn er “99,9 procent” van overtuigd dat Madeleine McCann dood is, klinkt het.



Het Duitse gerecht zei eerder deze maand al dat alles erop wijst dat het meisje overleden is en dat hoofdverdachte Christian Brückner nog meer misdaden met seksueel geweld op zijn kerfstok heeft.

Onderzoek

De advocaat van de ouders in Portugal, Rogerio Alves, heeft deze week een ontmoeting met de Portugese speurders, aldus The Mirror. Volgens de Britse krant hoopt Alves tijdens die meeting te weten te komen welk bewijs het Duitse gerecht precies in handen heeft.

In een mededeling op hun website ‘Find Madeleine’ ontkennen Gerry en Kate McCann echter met klem dat ze een brief van de Duitse aanklager hebben ontvangen waarin staat dat hun dochter dood is. “Er zijn recent veel onnauwkeurige berichten in de media verschenen. Ook de wijdverspreide berichtgeving dat we een brief van de Duitse autoriteiten hebben ontvangen waarin staat dat er bewijs is dat Madeleine dood is, is VALS”, klinkt het. “Als er belangrijke ontwikkelingen zijn in het onderzoek die openbaar kunnen worden gemaakt, dan zullen die via officiële politiekanalen verspreid worden”, benadrukken de McCanns.

Hoofdverdachte

De 43-jarige hoofdverdachte in de zaak-Maddie weigert ondertussen vragen van speurders te beantwoorden. Het is aan de autoriteiten om met bewijs te komen, verklaarde zijn advocaat Friedrich Fülscher gisteren tegenover de krant The Times. “Geen enkele beschuldigde persoon hoeft zijn onschuld te bewijzen tegenover de onderzoekers.” Het zwijgen van Brückner moet volgens de advocaat niet worden uitgelegd als een schuldbekentenis.

