Ouders van leerlingen betogen in Tunis tegen staking leerkrachten

01 februari 2019

17u13

Bron: Belga 0 Honderden ouders van leerlingen zijn in het centrum van Tunis bijeengekomen om te protesteren tegen stakingsacties van leerkrachten in de meeste middelbare scholen in Tunesië. De ouders eisten dat de lessen hervat worden in het belang van hun kinderen.

Een vakbond van het secundair onderwijs voert al maanden actie om loonsverhoging, premies en de uitvoering van akkoorden over promoties te eisen. De leerkrachten sturen met hun stakingsacties het schooljaar in de war. De meesten hielden in het eerste trimester geen examens en gaven geen rapporten. Zo hoopten ze druk te zetten op de regering, zodat de onderhandelingen met de vakbond hervat zouden worden.

"De toekomst van onze kinderen is een rode lijn! Yakoubi, rot op!", scandeerden de betogende ouders. Daarmee verwijzen ze naar Lassad Yakoubi, de secretaris-generaal van de leerkrachtenvakbond. Naarmate de examens van het tweede trimester dichterbij komen, vrezen de ouders dat het schooljaar verloren is voor hun kinderen. De leerlingen zelf betoogden de voorbije weken ook in verscheidene steden van Tunesië om een normaal verloop van de lessen te eisen.