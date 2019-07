Ouders van extreem jonge daders groepsverkrachting Duitsland weigeren alle hulp: “Onze zoon (12) weet van niets” Karen Van Eyken

10 juli 2019

11u44

Bron: Bild, Frankfurter Allgemeine Zeitung, Focus 0 Bulgaarse jongens (12-14) worden ervan verdacht een jonge vrouw in de Duitse stad Mülheim te hebben verkracht. Medewerkers van jeugdzorg gingen bij de ouders van de twee vermeende twaalfjarige daders langs. Maar ze weigeren alle hulp.

De zware feiten vonden vrijdagavond plaats in het centrum van Mülheim. De jonge tieners - drie jongens van 14 en twee van 12 jaar - gebruikten grof geweld bij de verkrachting van een 18-jarig meisje. Op basis van het signalement dat het slachtoffer gaf, kon de politie de vijf verdachten snel opsporen.

De drie veertienjarigen brachten een nacht in de cel door, maar werden in afwachting van het onderzoek opnieuw op vrije voeten gelaten. Omdat kinderen jonger dan 14 jaar in Duitsland niet strafrechtelijk vervolgd kunnen worden, werden de twee jongste verdachten overgedragen aan hun ouders. Jeugdzorg ging maandag langs bij de ouders van de twaalfjarigen en bood haar hulp aan. Maar dat leidde tot niets. Verder dan een kort gesprek aan de voordeur kwam het niet.

Het kinderwelzijn komt in beide families schijnbaar niet in het gedrang, concludeerde de politie toen ze de twaalfjarigen na de feiten aan de ouders overdroegen. Alleen indien de ouders de situatie niet zouden aankunnen, kan er sprake zijn van een onmiddellijke ondertoezichtstelling en plaatsing van de kinderen in een pleeggezin, zo stellen Duitse media.

School

De autoriteiten hadden de ouders vervolgens aangeraden om hun schoolplichtige kinderen tot aan de start van de lange schoolvakantie niet meer naar school te sturen.

Een reporter van Bild confronteerde een moeder aan de voordeur met de ernstige beschuldigingen die haar twaalfjarige zoon boven het hoofd hangen. Omdat de vrouw nauwelijks Duits sprak, kwam er een tolk aan te pas. Hoewel de overheid had gesuggereerd om de verdachten thuis te houden, beweerde de moeder van Krasimir I. (12): “Mijn zoon zit op school.”

Gevraagd naar de groepsverkrachting, nam ze haar kind in bescherming: “Voor zover ik weet, heeft hij er niets mee te maken. Hij is daar geweest, maar hij weet van niets.” Hoe dat met elkaar te vereenzelvigen valt? “Hij kwam later toe”, claimde de vrouw.

Gevaar voor de samenleving

Eén 14-jarige werd maandag alsnog gearresteerd omdat hij een gevaar voor de samenleving zou kunnen zijn. Hij zou al twee keer eerder betrokken geweest zijn bij een geval van seksueel misbruik. Het hoofd van de Duitse politievakbond GdP riep in het licht van deze zaak op om de leeftijd van strafrechtelijke verantwoordelijkheid te verlagen naar 12 jaar, maar de Duitse vereniging van rechters zei hier tegen te zijn.