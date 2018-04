Ouders van doodzieke Alfie (2) met verstomming geslagen: zoontje ademt zelfstandig nadat artsen machines definitief stopzetten TTR

24 april 2018

11u26

Bron: Belga 0 Het doodzieke Britse jongetje Alfie Evans ademt zonder hulp van buitenaf, zo heeft zijn vader vandaag aan het Britse persbureau Press Association gezegd.

Alfie, 23 maanden oud, lijdt aan een degeneratieve neurologische aandoening, die nog niet duidelijk is gediagnosticeerd. Het kind ligt sinds december 2016 in semi-vegetatieve toestand in een ziekenhuis in Liverpool, waar artsen een verlenging van zijn lijden als zinloos beschouwen.

Terwijl de Italiaanse regering gisteren had gezegd de jongen de Italiaanse nationaliteit te geven om hem in Rome te behandelen en paus Franciscus oproepen had gedaan om het kind in het leven te houden, vingen de ouders bot bij de justitie in hun verzoek hun kind kunstmatig in leven te houden. Zowel het Europees Mensenrechtenhof in Straatsburg als drie rechtbanken in Groot-Brittannië wezen dit af.

Bijgevolg werden de maatregelen om Alfie in leven te houden gisteren opgeheven. De machines die Alfie in leven houden, zouden definitief worden stopgezet. Niet de ouders, maar ook de artsen waren "van hun melk" toen bleek dat het kind zelfstandig kon ademen. Later is de toevoer van water en zuurstof opnieuw ingeschakeld, toch bleef Alfie zelfstandig ademen.

"Ik vocht hard voor mijn zoon in de rechtbank omdat ik weet wat juist is! En kijk nu, mijn zoon is nog in leven na tien bange, hartverscheurende uren", schrijft vader Thomas Evans in een bericht op Facebook.

