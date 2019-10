Ouders van doodgereden Harry Dunn (19) klagen regering-Trump en gevluchte diplomatenvrouw aan Kees Graafland

29 oktober 2019

21u17

Bron: AD.nl 1 De ouders van de doodgereden Harry Dunn (19) starten een juridische strijd tegen de Amerikaanse vrouw die het ongeval in Engeland veroorzaakte en daarna vluchtte door gebruik te maken van de diplomatieke immuniteit van haar man. Ook de regering van Donald Trump wordt door de ouders aangeklaagd omdat die de diplomatenvrouw beschermde.

Dat melden Britse media na een verklaring van de woordvoerder van ouders Charlotte en Tim. Hun 19-jarige zoon reed in augustus op zijn motor toen hij van de weg werd gemaaid door de Amerikaanse Anne Sacoolas (42). Zij was net weggereden van de militaire basis in het Engelse graafschap Northamptonshire waar haar man werkzaam was, maar reed honderden meters op de verkeerde weghelft.

Harry overleed aan zijn verwondingen en Sacoolas vluchtte niet veel later - na eerst haar medewerking aan Britse agenten te hebben toegezegd - met haar gezin naar de Verenigde Staten. Dat deed ze door gebruik te maken van de diplomatieke immuniteit van haar man.



“Niemand mag zich boven de wet stellen en Harry's familie is vastberaden te verzekeren dat dit nooit meer een ander gezin kan overkomen. Het zal Harry's erfenis zijn”, sprak Radd Seiger, woordvoerder van de familie Dunn.

“VS vervormen en verdraaien”

Volgens Seiger heeft de Amerikaanse regering geprobeerd “de wetten over diplomatieke immuniteit te verdraaien en vervormen”. Naar verluidt werd Sacoolas door Amerikaanse autoriteiten na het ongeval geadviseerd uit te wijken naar haar thuisland. De Britse minister Dominic Raab van Buitenlandse Zaken gaf eerder toe dat Amerika zijn ministerie had gemeld het Amerikaanse gezin terug te halen. Het Verenigd Koninkrijk maakte bezwaar, maar dat mocht niet baten.

“De Trump-regering toont zich niet alleen vastbesloten in het overtreden van internationale wetten, regels en conventies over diplomatieke immuniteit, maar toont ook geen enkele bezorgdheid over het welzijn van Harry's familie of enige intentie om een oplossing te vinden”, aldus Seiger. Volgens hem denkt de door het ongeval getroffen familie onder meer aan een schadevergoeding die in de miljoenen loopt.

“Als je in gedachten houdt dat in Amerika miljoenen worden betaald als er een kop koffie over je wordt gemorst, wat zou dan de prijs zijn voor de dood van een zoon?”

Trump

Het ongeval leidde tot een grote rel in Engeland én tot diplomatieke spanningen tussen Groot-Brittannië en de Verenigde Staten. Half oktober bezochten de ouders van Harry Amerika. Ze spraken er met verschillende media om de druk op te voeren: op Sacoolas om het gerechtelijk onderzoek te ondergaan en op de regering-Trump om haar uit te leveren aan Engeland.

Ook bezochten Charlotte en Tim president Trump in het Witte Huis. De president verraste de ouders plots met de mededeling dat Sacoolas in een aangrenzende kamer zat, klaar om de nabestaanden onder ogen te komen. Fotografen stonden met toestemming van het Witte Huis klaar om de confrontatie vast te leggen. “Het was duidelijk dat ze op zoek waren naar een foto van de president die mevrouw Sacoolas aan Harry’s ouders introduceerde”, vertelde Seiger daarna.

De ouders van Harry weigerden onderdeel te zijn van Trumps “smerige” stunt, en gingen niet in op een ontmoeting met de aanrijdster. Seiger nu: “Trump schudde daar de hand van Charlotte en beloofde haar een oplossing, maar sindsdien heeft hij niks meer van zich laten horen.”