Ouders trekken terug naar Amerikaanse grens hopend op hereniging met migrantenkinderen

02 maart 2019

23u04

Bron: Washington Post 0 Meer dan een jaar nadat de Trump-administratie het bevel gaf om minderjarige migranten van hun ouders te scheiden, keren 29 ouders terug naar de grens. Ze willen asiel aanvragen zodat ze zich met hun kinderen kunnen herenigen.

De ouders worden vergezeld door een team advocaten gespecialiseerd in vreemdelingenrecht. Die zijn goed voorbereid en hopen het verschil te maken voor duizenden ouders van migrantenkinderen. Hun komst zal immers een belangrijke test zijn voor het strenge asielbeleid van Trump. Het is overigens ook de eerste keer dat er zo’n grote groep ouders terugkeert naar de grens sinds ze daar gescheiden werden van hun kinderen.



Nultolerantie

In juni vorig jaar ontstond er heel wat ophef in zowel de VS als in het buitenland nadat Trump zo’n 2.700 migrantenkinderen van hun ouders scheidde. Dat gebeurde nadat ze illegaal de grens tussen de VS en Mexico overstaken. Trump zou een nultolerantiebeleid voeren en dat bewees hij maar wat graag.

De kinderen werden naar opvanghuizen, pleeggezinnen of eventuele familieleden in de VS getransporteerd. En daar verblijven ze nu nog steeds.

