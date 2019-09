Ouders Théo Hayez hopen op bijkomend onderzoek in Australië: “Talrijke vragen blijven onbeantwoord” KVE

18 september 2019

08u46

Bron: Belga 0 Bij de verdwijning van de Belg Théo Hayez in Australië eind mei zijn er nog verschillende schaduwzones, oordelen zijn ouders. Zij hopen dat de overdracht van het dossier aan de 'coroner' van de staat New South Wales (NSW) zal leiden tot bijkomende onderzoeksdaden. Die 'coroner' is een soort onderzoeksrechter die de oorzaak bij bepaalde overlijdens moet vaststellen.

"Onze wil om volledige duidelijkheid te scheppen over de verdwijning van Theo, verzwakt niet", aldus de ouders in een verklaring die werd verspreid.

De overdracht van het onderzoek door de Australische politie aan de 'coroner', "vertegenwoordigt de hoop om bijkomende onderzoeksdaden te verkrijgen". "Talrijke vragen die we hebben gesteld in juli tijdens ons eerste verblijf in Byron Bay, blijven onbeantwoord", aldus Laurent Hayez en Vinciane Delforge.

Vader Hayez zegt de Australische onderzoekers te hebben gesproken begin september. "Verschillende schaduwzones bestaan nog na dat onderhoud", stelt hij.

De ouders zullen de komende dagen ook nog de mensen ontmoeten die belast zijn met het dossier bij de Belgische politie en justitie. De komende weken keert de vader ook terug naar Australië, waar hij de 'coroner' zal ontmoeten.

Théo Hayez, afkomstig uit Overijse, was sinds eind 2018 op vakantie in Australië. Hij werd voor het laatst gezien op 31 mei in surfparadijs Byron Bay. Hij zou begin juni terugkeren naar België. Het signaal van zijn telefoon werd de dag nadien opgepikt bij de vuurtoren van Byron Bay.