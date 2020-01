Ouders starten rechtszaak tegen resort na overlijden van dochter in Maleisische jungle ttr

De familie van een Frans-Ierse tiener (15) die in augustus vorig jaar overleed in de Maleisische jungle, sleept het vakantieoord voor de rechter waar ze verbleef. De nabestaanden verwijten het Dusun Resort bij Kuala Lumpur dat het onvoldoende veiligheidsmaatregelen heeft genomen. Ze eisen volgens rechtbankdocumenten voorlopig 40.000 euro aan compensatie.

De 15-jarige Nora Quoirin verdween vorig jaar op 4 augustus uit het resort. Dat leidde tot een zoektocht van tien dagen in het regenwoud. Honderden mensen, helikopters en honden speurden naar de tiener, wier lichaam uiteindelijk werd gevonden in de buurt van het vakantieoord waar ze met haar familie verbleef.

De ouders van Nora, Meabh en Sebastian Quoirin, zeggen dat het meisje niet uit zichzelf zou zijn vertrokken, maar volgens de politie zijn er geen aanwijzingen dat er sprake is van een misdrijf. De advocaten van de ouders betogen nu dat de verdwijning van de tiener het gevolg is van nalatigheid door het resort. De toegangspoort naar hun vakantiewoning zou altijd open hebben gestaan en er waren geen bewakers of beveiligingscamera's. Het meisje had een leer- en ontwikkelingsachterstand.

Eerder zeiden de ouders in een interview bij de Ierse televisiezender RTE dat ze “denken dat er in het begin van het onderzoek cruciale tijd en informatie is verloren gegaan”. “Het autopsieverslag geeft enkel informatie over de doodsoorzaak, maar zegt niets over de omstandigheden van haar dood en hoe ze terechtkwam op de plaats waar ze werd gevonden”, zei de moeder van Nora.