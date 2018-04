Ouders spreken van "executie" nu rechter datum prikt waarop 23 maanden oude Alfie uit lijden wordt verlost sam

11 april 2018

20u08

Bron: The Mirror 0 In Groot-Brittannië heeft een rechter van het Hooggerechtshof een ziekenhuis toelating gegeven om de apparaten uit te schakelen die een 23 maanden oud kindje in leven houden. De kleine Alfie Evans lijdt aan een mysterieuze hersenziekte en is al een hele tijd de spil van een juridisch steekspel tussen zijn ouders en het ziekenhuis. Volgens artsen was alle hoop op beterschap al lang vervlogen, maar zijn ouders Thomas en Kate weigerden zich daarbij neer te leggen. Ze spreken nu van een "executie".

Toen Alfie geboren werd, in mei 2016, leek alles aanvankelijk prima. Maar na een paar weken merkten zijn ouders - die in Liverpool wonen - dat zijn ontwikkeling achterbleef. “Hij hief zijn hoofdje niet op zoals andere kindjes, sabbelde niet op zijn handjes en maakte geen geluidjes”, vertellen ze. “Hij trok ook met zijn armpjes en beentjes. En zijn oogjes draaiden soms weg. Drie keer gingen we met hem bij een dokter, maar drie keer kregen we te horen dat hij gewoon een beetje ‘lui’ was.” Enkele maanden gingen voorbij en in plaats van beter ging het steeds minder goed met Alfie. Tot hij een longontsteking kreeg en nog maar moeizaam kon ademen. “In december werd hij voor het eerst aan machines gelegd”, aldus zijn ouders. “Dat was de ergste nacht van ons leven.”

“In januari vertelden de dokters ons dat Alfie het niet zou halen en we bereidden ons voor op het ergste. Maar hij spartelde er toch door en begon weer zelfstandig te ademen. Af en toe bewoog hij, maar een nieuwe infectie veroordeelde hem weer tot de beademing. Met een zware cocktail van medicijnen werden intussen zijn andere symptomen – zoals de spasmen – onder controle gehouden. Zonder dat de dokters eigenlijk wisten wat er precies aan de hand was met hem”, klinkt het.

Geen hoop meer

Afgelopen zomer kregen de ouders te horen dat de toestand van de jongen uitzichtloos was en dat het ziekenhuis niets meer voor hem kon doen. Omdat Thomas en Kate niet akkoord gingen met het advies om de beademing van de jongen uit te schakelen, stapte het ziekenhuis naar het Britse Hooggerechtshof. “De dokters zeggen dat Alfie geen gevoel meer heeft en niet meer reageert op externe stimuli", zeiden de ouders. "Maar hij beweegt, strekt zich en geeuwt bijna elke dag. En hij reageert als je hem bijvoorbeeld kriebelt.” De ouders vroegen de rechter om hun kind te mogen overbrengen naar een ziekenhuis in Italië, maar het ziekenhuis hield vol dat het legaal en in het beste belang was van Alfie om de ventilatie en intensieve verzorging stop te zetten.

De zaak ging tot bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens, en belandde zo terug bij een Brits Hooggerechtshof. Daar besliste rechter Anthony Hayden dat het ziekenhuis de machines mag uitschakelen die Alfie in leven houden. Hij legde ook een datum en een tijdstip daarvoor vast, omdat het ziekenhuis niet tot een overeenkomst kon komen met de ouders. "Al zeven weken gingen voorbij sinds ik oordeelde dat Alfies situatie niet in zijn beste belang was", aldus de rechter.

"Executie"

Zijn ouders spreken echter van een "executie". Op de Facebookpagina Alfie's Army blijven ze volhouden dat hun zoon "duidelijk kan ademen wanneer hij wil, en ook hoesten, niezen, geeuwen, zich uitrekken, slikken en spuwen, etc." Ze stellen dat ziekenhuis "Alder Hey zijn leven wil afnemen, van ons en van hem." Papa Tom geeft wel toe dat het kind nu frequent aanvallen kreeg, hoewel hij tekenen van beterschap had vertoond.

Tests wezen uit dat Alfie een urinewegeninfectie heeft en dat een deel van zijn rechterlong was ingeklapt en dat zijn linkerlong consolidatie bevat, wat wil zeggen dat een hard stuk is ontstaan omdat weefsels op elkaar zitten. "De beademing is geen geneesmiddel, het is een tijdelijke machine die longen ondersteunt. Zijn antibiotica hielpen hem al door alles heen." Tom geeft aan dat Alfie nog altijd groeit, reageert zo veel hij kan, en zich doorheen de aanvallen slaat zonder dat ze een effect op hem hebben. "Zoals ik altijd al zei, is onze zoon niet aan het sterven, dus waarom zou dit hem nu moeten overkomen?"

Wereldwijde aandacht

Alfies gevecht kreeg omwille van mediabelangstelling wereldwijde steun van duizenden mensen. Via de Facebookpagina Alfie's Army boden ze steun, en zelfs enkele beroemdheden kwamen de jongen bezoeken. "Alfie Evans bracht het grootste deel van zijn jonge leven door in de openbaarheid", stelt de rechter. "Op 20 februari nam ik een beslissing na zes dagen van bewijsmateriaal nadat mijnheer Evans artsen met duidelijke vaardigheden en manifeste oprechtheid onderwierp aan een kruisverhoor. Maar op het einde van die hoorzitting kwam ik tot het besluit dat Alfies brein zo beschadigd was door mitochondriale ziekte dat zijn leven geen zin had."

"Dat Alfie een erg geliefde jongen is, leidt geen twijfel", gaat de rechter verder. Hij stelt onder meer nog dat zijn beslissing genomen werd op basis van een "consensus van medische expertise". "Tegen dat ik tot een uitspraak kwam in deze zaak, was de verschrikkelijke realiteit dat bijna heel Alfies brein was uitgehold, waardoor alleen water en ruggenmergvloeistof achterbleven. Zelfs eind februari waren alle verbindingsroutes in de hersenen helemaal weggevaagd. Ze waren zelfs niet meer identificeerbaar."

Ouders en dokters

Over Alfies vader Tom zegt de rechter nog dat hij "op een intellectueel niveau wel de complexiteit van het medische bewijsmateriaal kon vatten, maar dat hij daar op een emotioneel niveau helemaal niet toe in staat was". "Hij werd net 21 een paar dagen voor de hoorzitting begon. Het is soms heethoofdig en onstuimig, maar hij is gek op zijn zoon. Op zijn 21ste heeft Tom te maken gekregen met een oneerlijkheid waar hij absoluut niets aan kan doen. Maar hij haalt uit. Zijn woede is vaak gericht tegen zij die het meeste van hem houden of die vastberaden zijn hem te helpen."

"Die dokters die hun elven hebben gewijd aan enkele van de allerziekste kinderen hebben de beledigingen van mijnheer Evans doorstaan met buitengewoon geduld, generositeit en vriendelijkheid. Hun professionalisme tegenover iedereen die heeft geluisterd naar hun bewijzen is aanzienlijk geweest."

De rechter besluit met de mededeling dat het zorgplan dat een einde maakt aan Alfies leven de goedkeuring heeft van diens voogd, die benadrukt dat het lang over tijd is. "Het is zeven weken geleden dat ik oordeelde dat Alfies situatie tegengesteld was aan zijn beste belangen." Hij zegt nog dat Alfies ouders en vooral zijn vader niet konden instemmen met het zorgplan, en dat Tom "weigert de realiteit onder ogen te zien en blijft hopen op een compleet onrealistische oplossing."

Privacy

"Ik herinner mezelf eraan hoe veel Alfies leven in de openbaarheid is geweest, iets waarover hij geen controle heeft gehad. Ik wil benadrukken dat op dit punt Alfie recht heeft op privacy aan het einde van zijn leven."

