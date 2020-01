Ouders Spaanse peuter Julen, die stierf na val in put, krijgen 180.000 euro schadevergoeding ttr

Bron: El Espanol 2 Er komt geen rechtszaak tegen de eigenaar van de grond waar in januari vorig jaar het dodelijke drama met de Spaanse peuter Julen Roselló plaatsvond. De man gaat de ouders van het 2-jarige jongetje, dat in een put viel in Totalán, een schadevergoeding van 180.000 euro betalen. Dat melden verschillende Spaanse media.

De kleine Julen viel vorig jaar op 13 januari in een 110 meter diepe en 25 centimeter brede put bij het Zuid-Spaanse Málaga. Die was geboord om naar water te zoeken onder het terrein van een kennis. Het gat was illegaal geboord en niet goed afgedekt.

Na dertien dagen slaagde een reddingsteam van mijnwerkers er na heel wat zwoegen uiteindelijk in de plek te bereiken waar Julen zich bevond. Het jongetje werd ondanks de grote hoop wereldwijd dood teruggevonden. Julen overleed aan een ernstig hoofdletsel en andere verwondingen als gevolg van zijn val.

Schadevergoeding

David Serrano, de eigenaar van de grond waar het drama gebeurde, werd door door de ouders van de kleine Julen aangeklaagd voor doodslag. De man heeft altijd gezegd dat niet hij, maar het bedrijf dat de put heeft geboord de enige verantwoordelijke is.

Spaanse media berichten vandaag dat er een jaar na de tragedie dan toch geen proces tegen Serrano komt. Er is immers een akkoord bereikt met de ouders nadat Serrano heeft aangetoond dat hij veiligheidsmaatregelen heeft genomen in de buurt van de diepe put. De eigenaar van de grond zal de ouders een schadevergoeding van 180.000 euro betalen.

In eerste instantie werd drie jaar cel tegen Serrano geëist. Dat is een jaar geworden. Hij hoeft niet daadwerkelijk de cel in. Celstraffen onder de twee jaar worden in Spanje niet uitgevoerd als het een eerste veroordeling is, zo bericht persbureau ANP.