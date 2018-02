Ouders overtuigen zoon (13) dat hij terminale kanker heeft en zamelen geld in voor behandeling en begrafenis. Het blijkt een leugen Koen Van De Sype

05 februari 2018

18u22

Een Amerikaans koppel zit in de cel nadat het een gruwelijk plan bedacht om familie, vrienden en de plaatselijke gemeenschap op te lichten. Robert Edward L. (47) en Ginny Irovando L. (34) uit Florida overtuigden hun zoon van 13 dat hij een hersentumor had en niet lang meer zou leven en zamelden vervolgens geld in waarmee ze zijn behandeling en later zijn begrafenis konden betalen.

Het koppel uit Fort Walton Beach was heel open over de ‘diagnose’ van hun zoon. Ze deelden het nieuws op sociale media met familie en vrienden en organiseerden zelfs een geldinzamelactie op school met T-shirts. Met die laatste wilde het koppel naar eigen zeggen “de begrafenis van hun jongen” betalen.

Dokters

“Zoals de meesten van jullie wel weten, hebben de dokters ons gezegd dat het een mirakel zou zijn als onze zoon nog bij ons zou zijn met Kerstmis”, schreef de moeder van de jongen op 28 december op Facebook. “Het was vreselijk om dat te horen. Wel, het is drie dagen verder en hij is nog oké. Hij heeft goede en slechte dagen, maar we voelen ons blij en gezegend dat hij er nog altijd is. Iedereen die ons zei dat je de dokters niet altijd moet geloven, had gelijk. De enige die weet wanneer onze zoon zal sterven, is God. We zijn dankbaar voor elke dag die we nog krijgen.” (lees hieronder verder)

Acht maanden lang hielden ze de leugen in stand. En zamelden ze flink wat geld in van de plaatselijke gemeenschap om de “medische kosten” die ze zogezegd hadden, te dekken. Er werd volgens de jongen zelf ook een actie opgestart op de crowdfundingwebsite GoFundMe.

School

Het was de school van de jongen die uiteindelijk doorkreeg dat er iets niet in de haak was. De jongen bleek er immers niet echt ziek uit te zien en hij praatte ook niet graag over zijn ziekte, ondanks alle acties die op school werden georganiseerd. Hij vertelde dat het hem bang maakte. In november vorig jaar sloeg de man die verantwoordelijk was voor de uitgaven op school alarm. Hij vreesde dat de jongen werd uitgebuit. Dat leidde tot een onderzoek. (lees hieronder verder)

Donderdag werden de ouders van de jongen dan aangehouden door de politie van Okaloosa County. Ze worden beschuldigd van kindermishandeling en fraude. Het koppel zelf bleef volhouden dat de jongen effectief tumoren had in zijn hersenen. Zijn moeder beweerde dat hij bij een operatie zelfs het risico liep om in een vegetatieve staat te vervallen, volgens het verslag van haar arrestatie. Ze kon echter geen medische documenten voorleggen om dat te staven. De dokter van de jongen verklaarde op zijn beurt dat de tiener helemaal geen kanker had.