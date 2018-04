Ouders Otto Warmbier klagen Noord-Korea aan TK

26 april 2018

21u50

Bron: Reuters 1 De ouders van Otto Warmbier, de student die zeventien maanden in gevangenschap leefde in Noord-Korea, klagen het land aan wegens foltering en moord. Hun zoon overleed kort nadat hij werd vrijgelaten en had ernstige hersenschade opgelopen.

De 22-jarige Warmbier was op 2 januari 2016 tot vijftien jaar werkkamp veroordeeld omdat hij tijdens een reis in een hotel een propagandabanier had gestolen, wat een “misdaad tegen de staat” is. Na zeventien maanden gevangenschap werd hij vorig jaar in juni vrijgelaten, maar op dat moment verkeerde hij al in een comateuze toestand en had hij ernstige hersenschade opgelopen. Hij overleed zes dagen later.

De ouders van de jongeman klagen nu Noord-Korea aan. "Noord-Korea, dat een malafide regime is, heeft Otto gegijzeld voor zijn onrechtmatige doeleinden en heeft hem brutaal gemarteld en vermoord", klinkt het in de aanklacht, die ingediend werd bij de Amerikaanse District Court.

Volgens Noord-Korea leed Otto aan botulisme. Hij zou kort na zijn veroordeling een slaappil genomen hebben en niet meer wakker geworden zijn. Uit onderzoek in de VS bleek echter dat hij ernstige hersenschade opliep in alle delen van zijn hersenen. Van botulisme zou dus geen sprake zijn geweest. Volgens de lijkschouwer stierf hij wegens een gebrek een zuurstof- en bloedtoevoer naar de hersenen, zoals bij een hartstilstand. Het is zeker het gevolg van een trauma dat hij meer dan een jaar eerder had opgelopen, maar hoe hij dat opliep, valt niet meer te achterhalen. Aangezien zijn ouders geen toestemming gaven voor een volledige autopsie, moest de patholoog het doen met een 'virtuele lijkschouwing' (waarbij er niet in het lichaam gesneden wordt).