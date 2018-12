Ouders Nicky Verstappen en Jos Brech zullen samen bij eerste zitting aanwezig zijn: Brech ontkent betrokkenheid Niels Klaassen en Carla van der Wal

06 december 2018

17u49

Verdachte Jos Brech en de ouders van Nicky Verstappen zullen volgende week samen aanwezig zijn bij de eerste zitting in de zaak.

Brech wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van Nicky Verstappen, die 11 augustus 1998 gevonden werd nabij het zomerkamp op de Brunssummerheide. De voormalige scoutingleider ontkent alle betrokkenheid, maar heeft tot op heden niet verklaard hoe zijn DNA op de pyjama van Nicky terechtgekomen is.



Volgens de rechtbank is de 56-jarige Nederlander er woensdag zelf ook bij. De rechtbank in Maastricht heeft het tijdens de pro-formazitting nog niet over de inhoud, maar alleen over de procedures en planning. Er wordt gesproken over de stand van het onderzoek en de voorlopige hechtenis. Brech wordt verdacht van doodslag, verkrachting en ontvoering van de jongen uit Heibloem.

Nicky's ouders

Ook Nicky's ouders zullen bij de zitting zijn, meldt Peter R. De Vries aan deze website. De Vries bijt zich al bijna twintig jaar vast in de zaak en zal de ouders ook bijstaan.

Geen gewonnen race

De zaak nadert na twintig jaar mogelijk een ontknoping. De rechtszaak kan spannend worden, zeggen deskundigen, met behalve een ontkennende verdachte ook DNA-bewijs dat op zichzelf niet genoeg lijkt voor een veroordeling. “Dit is geen gewonnen race”, zei hoogleraar rechtspsychologie Peter van Koppen (Vrije Universiteit Amsterdam) eerder.

Verdachte Brech kwam pas dit jaar in het vizier van politie na een DNA-treffer.