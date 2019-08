Ouders melden zich pas 's nachts voor gevonden jongetje (4) in zwembroek Christy Dollen

26 augustus 2019

13u05

Bron: AD.nl 6 De Nederlandse politie heeft gisteravond rond 21.00 uur een 4-jarig jongetje gevonden dat moederziel alleen in een straat bij de dijk van badplaats Scheveningen in zijn zwembroekje rondliep. Rond 01.00 uur vannacht meldde een van de ouders zich.

“Zij zijn herenigd met het jongetje”, laat politiebureau Scheveningen (onderdeel van de grootstad Den Haag) weten. “Het vierjarige kind was langere tijd zonder ouders. Dan maken wij daar melding van en dat wordt opgepakt door Bureau Jeugdzorg", aldus een politiewoordvoerder aan onze collega's van het Algemeen Dagblad. Zij gaan nog in gesprek met de ouders.

Er is geen minimum aantal uren dat een kind vermist of zonder ouders ergens hoeft te zijn, voordat er een zorgmelding wordt gemaakt. “Er is een protocol, maar het hangt natuurlijk in hoge mate af van omstandigheden.”

Meerdere uren

Volgens de woordvoerder is nog niet duidelijk waarom de ouders er meerdere uren over deden om zich bij de politie te melden.

Het jongetje van 1,20 meter met kort bruin haar en een blauwe zwembroek liep in zijn eentje in de Palacestraat, naast het Kurhaus in Scheveningen. Hij werd opgevangen in het politiebureau in de badplaats.

#GEVONDEN in de omgeving van #Palacestraat te #DenHaag . Wij hebben een jongen gevonden van 4 jaar, 1.20m, kort bruin haar en een blauwe zwembroek. Herkent u het signalement en kent u de ouders? Belt u dan met 112! Alvast bedankt. ^DV Politie OC Den Haag(@ POL_OCDH) link