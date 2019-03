Ouders Maddie McCann willen “niets te maken hebben” met nieuwe Netflix-documentaire over verdwijning dochter bvb

07 maart 2019

12u14

Bron: Mirror, The Sun, Buzz, Glamour Magazine, Daily Mail 0 Kate en Gerry McCann, de ouders van de vermiste Maddie, hebben geweigerd deel te nemen aan de nieuwe achtdelige documentaire ‘The Disappearance of Madeleine McCann’ die later deze maand zal uitkomen op Netflix. Ze zijn van mening dat die het lopende politieonderzoek zou kunnen belemmeren.

Maddie McCann was drie jaar toen ze op 3 mei 2007, intussen bijna twaalf jaar geleden, verdween uit haar slaapkamer in het appartement in Praia da Luz. De ouders hadden hun kinderen alleen hadden gelaten om met vrienden te gaan eten in een nabijgelegen restaurant.

Sleutelfiguren

De documentaire zal de verdwijning van Madeleine McCann onderzoeken. Verschillende onderzoekers en sleutelfiguren die betrokken zijn bij de zaak zullen aan het woord gelaten worden. Ook journalisten die jarenlang over de zaak bericht hebben en dorpsgenoten van Kate en Gerry komen aan bod.



De producenten hebben de ouders de afgelopen 18 maanden talloze verzoeken verstuurd om eraan deel te nemen. Zij zeiden in een verklaring dat ze ervan op de hoogte zijn dat Netflix eind deze maand een documentaire over Maddie gaat uitzenden. “Het productiebedrijf heeft ons verteld dat ze aan de docu aan het werken zijn en vroeg ons om mee te doen.”

“Wij zien niet in hoe die reeks de zoektocht naar Madeleine zal helpen en aangezien er een politieonderzoek gaande is, kan het dat misschien wel belemmeren”, aldus de ouders. “Onze standpunten en inzichten zullen dus niet tot uiting komen. Verder doen we ook geen uitspraken of geven we geen interviews meer over de reeks.” Maar de producenten zijn er zeker van dat de reeks het onderzoek ten goede kan komen. “We hebben nieuwe, interessante interviews met mensen die dicht bij het onderzoek staan.”

23 miljoen euro

Volgens een vriend van de familie zullen ook de vrienden die met hen op reis waren niet deelnemen aan de reeks. “We hebben zelfs geen idee wie de acteurs zullen zijn.” Het koppel heeft altijd beloofd dat ze de zoektocht naar hun dochter nooit zullen opgeven. Ze hebben ook steeds standvastig ontkend dat ze nog maar iets te maken hebben met haar verdwijning.

Netflix voorspelt nu al dat de documentaire, die tot 20 miljoen pond (een ruime 23 miljoen euro) kostte, een wereldwijd succes zal worden. Volgens berichten zou de reeks eind deze maand of begin april worden uitgezonden, maar een exacte releasedatum is nog niet bekend.