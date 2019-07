Ouders Maddie McCann vragen toeristen om zoektocht naar hun dochter voor te zetten Geert Langendorff

17 juli 2019

12u18

Bron: AD 0 Kate en Gerry McCann vragen toeristen om de zoektocht naar hun in 2007 vermist geraakte dochter Madeleine op hun vakantie-adres voor te zetten. Van een speciale website kunnen bagagelabels en posters worden gedownload met daarop beeltenissen van het meisje dat ruim twaalf jaar geleden uit een kamer van een appartementencomplex in het Portugese Praia da Luz verdween.

Madeleine McCann, die nu zestien jaar oud zou zijn, lijkt waarschijnlijk niet veel meer op de blonde peuter van wie nooit meer een spoor is vernomen. Op de website Find Madeleine zijn daarom naast oorspronkelijke afbeeldingen ook verouderingsfoto’s gezet. Van het materiaal bestaan exemplaren in zeventien verschillende talen. Van Portugees en Italiaans tot Arabisch en Filipijns.



De McCanns, afkomstig uit het Engelse Leicestershire, hopen op deze wijze alsnog een gouden tip te krijgen. In de loop der jaren hebben talloze theorieën de ronde gedaan. ‘Maddie’, zoals de wereld haar leerde kennen, zou mogelijk zijn ontvoerd bij een mislukte inbraak in het appartement in de Algarve, het slachtoffer zijn geworden van een pedofielennetwerk of zijn weggegrist door een kinderhandelaar.

Grove fouten

De speurtocht naar Madeleine liep door grove fouten tijdens het onderzoek grote vertraging op. De Portugese justitie interpreteerde forensisch materiaal (mogelijk bewust) verkeerd. De McCanns werden zodoende aangemerkt als verdachte. De boulevardkranten in Groot-Brittannië schilderden huisarts Kate en cardioloog Gerry, afkomstig uit Rothley in het Engelse Leicestershire, af als ontaarde ouders.

Het echtpaar, dat nog een tweeling heeft, werd ook kwalijk genomen Madeleine alleen in de kamer te hebben achtergelaten, terwijl zij vijftig meter verderop met vrienden in een restaurant aten. De McCanns (en hun kennissen) kregen in 2008 uiteindelijk een aanzienlijke schadevergoeding van enkele Britse media. Dit bedrag, ongeveer een miljoen euro, werd besteed aan het vinden van het meisje.

Vermogende donateurs

De McCanns, zwaar getekend sinds de vermissing, hebben sindsdien met hulp van vermogende donateurs de zoektocht op eigen kracht voortgezet. Operation Grange, zoals het officiële onderzoek van de Britse politie heet, loopt ook nog altijd. Het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft onlangs 330 duizend euro extra beschikbaar gesteld voor de operatie die in totaal al dertien miljoen euro heeft gekost.



Experts achten de kans dat het speurwerk of de oproep aan vakantiegangers iets oplevert uiterst klein. Toch weigert het stel de moed op te geven. Zolang ze niet weten wat er met Madeleine is gebeurd, zetten ze door. “Deze poster kan haar thuisbrengen”, staat strijdvaardig op de website.



Of er massaal gehoor gegeven zal worden aan de oproep valt te bezien. De McCanns, gezien als kil, zijn in Groot-Brittannië nog altijd weinig geliefd en worden gewantrouwd. Het tweetal hoopt niettemin op een wonder. Eén wakkere toerist kan een hereniging met Madeleine mogelijk maken.