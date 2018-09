Ouders Maddie McCann hebben 820.000 euro in fonds voor zoektocht naar dochter en zouden nu alles in één keer kwijt kunnen zijn door smaadproces KVDS

18 september 2018

14u59

Bron: The Mirror 0 820.000 euro: zoveel geld hebben Kate en Gerry McCann verzameld in een speciaal fonds om de zoektocht naar hun in 2007 verdwenen dochter Madeleine te financieren. Een flink deel van het bedrag komt van het grote publiek. Maar ze zouden nu alles in één keer kwijt kunnen raken, als ze het proces verliezen tegen een rechercheur die ze aan het kruis nagelden, omdat hij beweerde dat zij zélf verantwoordelijk waren voor de dood van Maddie. En dat ze het probeerden toe te dekken.

Goncalo Amaral (58) pende zijn theorie neer in het boek ‘The Truth of the Lie’ - De Waarheid in de Leugen - dat verscheen in 2008 en meteen een bestseller werd. De gepensioneerde rechercheur uit Portugal leidde het onderzoek naar de verdwijning van Maddie meteen na de feiten in mei 2007. Volgens de man kwam het meisje – dat toen 3 jaar was – per ongeluk om het leven in de vakantieflat waar het gezin verbleef in Praia da Luz. Vervolgens probeerden haar ouders de sporen uit te wissen en zich te ontdoen van het lichaam. (lees hieronder verder)

Kate (50) en Gerry (50) McCann vervolgden de man in Portugal voor smaad en wonnen de zaak na een bittere strijd van maar liefst acht jaar. In april vorig jaar verloren ze echter in beroep. En daarop besloot Amaral hén te vervolgen voor de schade die hij door de hele zaak leed. Vorige week nog verklaarde hij in een interview dat “zijn familie er erg van had afgezien”. De rechtbank kende de man uiteindelijk 483.000 euro schadevergoeding toe.





Met alle gerechtskosten erbij zou de zaak de McCanns 842.000 euro kosten. Volgens de meest recente cijfers zou er in ‘Madeleine’s Fund: Leaving No Stone Unturned’ 820.000 euro zitten en het gezin zou er al geld van gebruikt hebben om eerdere hoorzittingen te betalen. (lees hieronder verder)

Op zijn hoogtepunt zat er meer dan 2 miljoen euro in het fonds, waar nog eens geld bijkwam van enkele smaadprocessen die de ouders wonnen. Een van de grootste uitgaven was het inhuren van privédetectives om op zoek te gaan naar Maddie, wat in de eerste maanden zo’n 280.000 euro kostte.

Europees Hof

De ouders van Maddie beslisten na het recentste vonnis om naar het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg te stappen. In een ultieme poging om hun naam te zuiveren en te voorkomen dat ze de gigantische schadevergoeding moeten betalen. De advocaten van het koppel hebben het laatste papierwerk ingediend en een eerste hoorzitting wordt later dit jaar verwacht. (lees hieronder verder)

“We zullen vechten tot het bittere einde”, zeiden de ouders van Maddie vorig jaar bij de 10de verjaardag van de verdwijning van hun dochter. Een bron dichtbij het koppel vertelde aan de Britse krant The Sun dat, als het verdict van het Europees Hof in hun nadeel is, alles in handen is van de beheerders van het fonds om te beslissen hoe er uitbetaald zal worden. Interessant om weten: die beheerders zijn Kate, Gerry en enkele van hun collega’s en vrienden. “Het zou een klap zijn, maar Kate en Gerry zullen het hoofd niet laten hangen en verdergaan met de zoektocht”, klinkt het.

Jammer

Ook gepensioneerd politiechef Mick Neville, die het dossier vorig jaar onderzocht, zou dat jammer vinden. “Het zou spijtig zijn, mocht het geld dat verzameld werd om Maddie te vinden, verloren gaan aan een proces”, zegt hij. “En dat terwijl het meisje nog in leven kan zijn.” (lees hieronder verder)

De zaak is extra benauwend voor het koppel, omdat de politie van Londen vorige week ook verklaarde dat er overleg aan de gang is over extra financiering voor het onderzoek. Dat kostte tot nu toe 11 miljoen pond of bijna 15 miljoen euro. En het geld zou over enkele weken op zijn. En zonder publiek en privaat geld valt het onderzoek compleet stil.

Slapen

Maddie McCann verdween in 2007, toen ze samen met de twee andere kinderen van het koppel lag te slapen in de vakantieflat van het gezin, terwijl Kate en Gerry met vrienden aan het eten waren in een restaurant vlakbij. Tot op vandaag kon er geen doorbraak in de zaak geforceerd worden.