Ouders liggen al 15 jaar in mortuarium maar zoon moet hen nu toch begraven Joeri Vlemings

09u24

Bron: BBC 0 Getty Images Melvyn Marcel weigerde zijn overleden ouders te begraven. Hij wou ze onderbrengen in een privémausoleum, bij hem thuis in Edinburgh. Vijftien jaar geleden werden de lijken van Eugenios en Hilda Marcel aangetroffen in een diepvriezer van een voormalige viswinkel. Gisterochtend vond dan toch de begrafenis plaats, op juridisch bevel.

Melvyn had zijn ouders gebalsemd toen ze stierven. Moeder Hilda overleed in 1987, vader Eugenios in 1994. De stad Edinburgh spande een proces aan omdat de zoon in beide gevallen de begrafenis had geweigerd. De overheid kreeg gelijk van de rechter. Melvyn ging nog in beroep, maar ving ook daar bot.

In 2002 ontdekten speurders de twee lijken in de kelder van een voormalige vishandel. Dat gebeurde in het kader van een onderzoek naar vermeende fraude door een uitvaartcentrum in West Lothian. De zoon zou de begrafenisondernemers uit Broxburn betaald hebben om de resten van zijn ouders te bewaren. Vier personeelsleden werden ontslagen, maar het gerecht vervolgde hen niet.

Het stoffelijk overschot van Melvyns ouders verhuisde noodgedwongen naar het mortuarium van Edinburgh. Pas gisteren, maar liefst vijftien jaar later, kregen Eugenios en Hilda hun laatste rustplaats toegewezen, onder de grond.