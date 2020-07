Ouders laten kindje (1) achter in parking om te gaan shoppen Karlijn Goorts

27 juli 2020

17u18

Bron: AD.nl 10 Een kindje van anderhalf jaar is vanmiddag uit een auto in een parking in de Nederlandse stad Dordrecht gehaald nadat de ouders nergens te bekennen waren. Volgens de politie was het kind erg overstuur.

De melding kwam vanmiddag iets voor 14 uur binnen bij de politie: een kindje zou huilend en alleen in een auto in een parking zitten in de stad in de provincie Zuid-Holland, in de buurt van Rotterdam. Bij aankomst probeerden de agenten het kind van buitenaf te kalmeren terwijl gezocht werd naar de ouders.

Toen de ouders niet gevonden werden, is de auto opengemaakt door de politie. “Het raam stond op een kier en de agent heeft het raam met kracht naar beneden kunnen trekken”, vertelt politiewoordvoerder Gijs van Nimwegen. Volgens agenten ter plekke zag het kindje er verder gezond en verzorgd uit. “Het had alleen nooit alleen achtergelaten mogen worden.”

Shoppen

De vader kwam na drie kwartier aanlopen, laat de politie weten. “Hij gaf de schuld aan de moeder die niet stopte met shoppen”, schrijven agenten op social media. “De man is erop aangesproken en hij bleef daarna bij de auto wachten op de moeder die nog in de stad was.”

Volgens een omstander galmde het gehuil door de hele parking heen. “Het ging echt door merg en been. Wij waren echt flabbergasted. De agent die het kindje vast had toen we in de garage kwamen, was ook duidelijk overrompeld. We zijn toen even naar de winkel geweest en toen we terugkwamen na een half uur ofzo, stonden ze er nog. Een agent liep met dat kindje te wiegen en de anderen waren aan het bellen. Echt zo zielig.”

Volgens Van Nimwegen is er melding gemaakt van dit incident. “Er staat een sterretje achter het adres van deze mensen. Als er ooit nog iets gebeurt, dan is het duidelijk dat er eerder al iets is voorgevallen.” Ook is er een melding gemaakt bij Veilig Thuis, het Nederlandse advies- en meldpunt voor kindermishandeling, dat een onderzoek instelt.

