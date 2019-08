Ouders laten dochter (1) na ongeval in kritieke toestand achter. Anderhalve dag later blijken ze nog altijd dronken La Voix du Nord

21 augustus 2019

17u11

Bron: Sven Van Malderen 90 De ouders die hun kinderen na een zwaar verkeersongeval in het ziekenhuis achterlieten, zijn na anderhalve dag gevat. Ze boden geen weerstand toen ze gearresteerd werden. De moeder zat op het moment van de feiten dronken achter het stuur, meteen een mogelijke reden waarom ze gevlucht zouden zijn. Hun peuter van achttien maanden is intussen hersendood verklaard.

Het ongeval deed zich maandagavond rond 20 uur voor in Samer (Pas-de-Calais, in het noorden van Frankrijk). De vrouw knalde tegen de pijler van een spoorbrug, maar kwam er zelf met lichte verwondingen vanaf. Ook haar echtgenoot en hun twee kinderen van drie en vier jaar hielden amper iets over aan de klap. Het kwartet werd voor de zekerheid naar een ziekenhuis in Boulogne-sur-Mer gebracht.

Heel anders was het gesteld met het jongste meisje. Omdat zij zo zwaar toegetakeld was, beslisten de ambulanciers om haar met de helikopter naar Lille te transporteren. De hoop slonk echter zienderogen. “Het ziet er niet goed uit voor haar, de dokters zien het somber in”, liet de viceprocureur gisteren al weten.

Gezocht voor verhoor

In die omstandigheden beslisten de ouders echter toch om het op een lopen te zetten. De politie lanceerde daarop een klopjacht, met succes nu dus. Het koppel kon in Outreau ingerekend worden, ze liepen -nog steeds- dronken rond op straat.

“We zijn er quasi zeker van dat de ouders op het moment van het ongeval ook onder invloed waren van alcohol”, laat het parket weten. “De bloedanalyse moet duidelijk maken in welke mate ze in de wind waren en of ze eventueel drugs genomen hebben.” Die resultaten zijn nog niet bekend. In 2011 werd de vrouw alvast nog veroordeeld voor gewapende diefstal en het gebruik van verdovende middelen.

“Gsm’s uitgeschakeld”

De moeder van de bestuurster riep haar dochter gisteren op om zich te melden bij de politie. “We proberen hen sinds deze ochtend te bereiken, maar hun gsm’s zijn uitgeschakeld. We willen dat ze zich overgeven. Of bel ons tenminste. Denk aan jullie dochtertje", smeekte ze.