Ouders Ivana vragen minister om hulp bij terughalen lichaam Kees Graafland

11u48

Bron: AD.nl 0 Privéfoto De ouders van het overleden Nederlands-Belgische fotomodel Ivana Smit uit Peer vragen de Nederlandse buitenlandminister Halbe Zijlstra om hulp bij het terughalen uit Maleisië van het lichaam van de 18-jarige vrouw. Dat doen zij in een brief aan de bewindsman.

Ivana Smit overleed op 7 december na een val van een balkon in de Maleisische hoofdstad Kuala Lumpur. Ouders Marcel en Karin vertrokken een dag later met broer Randy naar Maleisië om de toedracht van haar overlijden uit te zoeken. Maar ze bleken daar weinig voor elkaar te krijgen, zo valt te lezen in de brief die hun advocaat Sébas Diekstra namens de ouders richt aan Zijlstra.



"Inmiddels zijn bijna twee weken verstreken sinds het overlijden van Ivana, maar haar stoffelijk overschot is nog altijd vrijgegeven." Afgelopen week zijn de nabestaanden teruggevlogen naar Nederland. De hele gang van zaken is voor hen 'ondraaglijk' aldus de advocaat.

Foto Facebook Ivana Smit.

Bij aantreden stelde minister Zijlstra het een enorme eer te vinden om Nederland te vertegenwoordigen en de belangen van Nederlanders in het buitenland te dienen. In deze schrijnende zaak krijgt hij de ultieme kans dit waar te maken. https://t.co/C5tknl4jaP Sébas M. Diekstra(@ sebasdiekstra) link

Hartinfarct

Volgens de raadsman is vader Marcel bij terugkomst in Nederland ingestort. Hij is getroffen door een hartinfarct. Diekstra wil dat de minister er bij overheid van Maleisië op aandringt om het lichaam van Ivana zo snel mogelijk vrij te geven. Ook moeten de onderzoeksgegevens van deze zaak aan Nederland worden overhandigd. "Zodat de nabestaanden niet langer in deze moordende onzekerheid hoeven te verkeren."

Val van balkon

De 18-jarige Ivana overleed donderdag 7 december toen zij van een balkon op de twintigste verdieping van een hotel viel. Ze had zich in Maleisië gevestigd om haar goedlopende modellencarrière verder te ontwikkelen.

In Kuala Lumpur kregen haar ouders grote twijfels over de grondigheid van het onderzoek van de politie in het Aziatische land. Ivana's dood was een ongeluk, was de snelle conclusie. Maar in het mortuarium zag vader Marcel blauwe plekken in de hals van zijn dochter. Het leek alsof iemand haar bij de keel had gegrepen.



Bovendien werd de jonge vrouw geheel naakt gevonden, met sporen van drugs en alcohol in haar bloed. Volgens vader Marcel heeft het Amerikaanse echtpaar, waar Ivana in de uren voor haar dood was, er iets mee te maken. Het stel stond volgens de familie bekend als 'swingers'; ze hadden vaker seks met jonge vrouwen. Ook zouden buren geschreeuw in het appartement hebben gehoord.



Via de Nederlandse ambassade werd Interpol ingeseind. Dat leidde er volgens de familie toe dat de dood van Ivana voor een tweede keer wordt onderzocht. De ouders van het model, woonachtig in het Belgische Peer, vrezen dat de zaak in de doofpot wordt gestopt. Ze zijn een crowdfundingsactie gestart om de Britse oud-rechercheur en onderzoeksjournalist Mark Williams-Thomas in te kunnen huren.

TU Infographic: de val van model Ivana Smit (18) in Kuala Lumpur.

'Uiterst verdacht'

"De omstandigheden waaronder Ivana is overleden zijn uiterst verdacht en de exacte toedracht van het overlijden blijkt nog altijd onduidelijk. Wat de rol van het echtpaar bij de dood van Ivana zou zijn geweest, is ook nog onbekend", schrijft advocaat Diekstra in de brief aan Zijlstra.

De minister laat via zijn woordvoering weten het "vreselijk te vinden wat Ivana en haar familie is overkomen". Het politieonderzoek en de autopsie zijn volgens het Nederlandse ministerie Buitenlandse Zaken geheel in handen van de Maleisische autoriteiten. "Onze ambassade in Maleisië heeft al het mogelijke gedaan om de ouders bij te staan en te bemiddelen in het contact tussen hen en de Maleisische autoriteiten. Nu de ouders weer terug zijn in Nederland kunnen ze voor hulp en vragen altijd bij het ministerie terecht. Zij hebben hiervoor van ons contactgegevens gekregen. Het ministerie zal hun vragen uiteraard serieus oppakken."

Instagram Ivana Smit.