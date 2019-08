Ouders in shock: onbekende man geeft kindje (2) knuffelbeer waarin camera en microfoon zitten Bas Bareman

Een gezin uit Zeeland is zich rotgeschrokken nadat hun tweejarig kindje een knuffelbeer kreeg van een onbekende man waarin een camera en microfoon verborgen zaten. Ze stapten direct naar de politie.

De ouders liepen gisteren met hun kindje over de rommelmarkt in het dorp Zuidzande in Zeeuws-Vlaanderen. Daar werden ze aangesproken door een onbekende man die vertelde dat hij het kind erg lief vond. Vervolgens gaf hij het kleintje een knuffelbeertje.

De ouders vonden het vreemd dat er iets hards in het beertje zat. Bij het open maken van het speelgoed bleek er een klein formaat camera met microfoon in verborgen. Het neusje van de knuffel vormde de lens van de camera.

De ouders zochten direct contact met de politie. Die onderzoekt de zaak. De politie waarschuwt mensen voor soortgelijke verdachte situaties. “Mocht u of uw kinderen aangesproken worden door een onbekende en er wordt een gratis knuffeltje aangeboden; kijk het dan even goed na”, aldus de politie.

Knuffels met camera's en microfoontje zijn op grote schaal verkrijgbaar via internetwinkels. Ze zijn bedoeld als speelgoed, maar ouders kunnen ze ook gebruiken om toezicht te houden op hun kroost.