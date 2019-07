Ouders 'hopen' dat Théo (18) ontvoerd is en gevangenzit BJM

18 juli 2019

00u00 4 Laurent Hayez (48) en Vinciane Delforge (47) blijven hopen dat hun in Australië vermiste zoon Théo nog leeft. Ze houden er rekening mee dat hij een foute persoon heeft ontmoet. "Dat is een beetje onze hoop, dat Théo daar gevangengehouden wordt."

De 18-jarige rugzaktoerist uit Overijse werd het laatst gezien toen hij op 1 juni onderweg was naar zijn hostel in de Australische badplaats Byron Bay. Zijn ouders reisden naar daar af om te helpen zoeken naar hun tienerzoon. Voor hij weer naar huis vloog, deed vader Hayez nog een emotionele oproep tot getuigen. "Er zijn honderden getuigenissen binnengelopen", zegt Laurent aan de RTBF, in een eerste reactie sinds hij terug in België is.

"De politie bekijkt nu welke tips ernstig zijn en welke verder onderzoek nodig hebben. Dat vraagt tijd. We beseffen dat het niet zo snel gaat als in veel tv-reeksen." De ouders noemen het bezoek van de drie Belgische speurders aan Australië "te kort". "Maar we denken dat dat niet hun eigen keuze was."

Voor zover bekend houdt de politie het meeste rekening met een ongeval, waarbij Théo vermoedelijk in zee belandde. De ouders blijven niettemin hoop koesteren hem levend terug te zien. "Toch zolang we zijn lichaam niet hebben", zegt vader. Hij houdt er rekening mee dat zijn oudste zoon een foute persoon ontmoette. "Hij kan tegen zijn zin gedrogeerd zijn. Dat is een beetje onze hoop: dat Théo daar gevangengehouden wordt. Hopelijk kan hij ontsnappen of bevrijd worden."

Volgende maand vliegt vader Hayez opnieuw naar Australië, om de zoektocht naar zijn zoon verder te zetten. "We willen het boek niet sluiten.”