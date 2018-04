Ouders halen zoon (7) op bij kennis: jongetje is dood en vrouw verdwenen HR

28 april 2018

21u11

Bron: ANP 0 Ouders die in Duitsland hun zevenjarige zoontje ophaalden bij een kennis, deden zaterdag een gruwelijke vondst. Zij troffen het jongetje levenloos aan in de woning van de 69-jarige vrouw.

Politie en justitie gaan uit van een misdaad. De vrouw is verdwenen en de politie zoekt haar. Momenteel is dan ook een grote zoekactie aan de gang in Künzelsau, bij de stad Heilbronn in de deelstaat Baden-Württemberg. De politie zette onder andere een helikopter in bij de zoektocht naar de vrouw.

De ouders wilden hun zoon vanmorgen gaan ophalen op het appartement van hun vriendin. Omdat niemand de deur opende, vroegen ze een buurman om hulp en kwamen zo het huis binnen. Daar vonden ze hun zoon levenloos. Voorlopig is er nog geen spoor van de vrouw.

