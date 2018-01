Ouders H&M-modelletje verhuizen na ophef om 'racistische' trui FT

16u55 1 Screenshot H&M Liam poseerde op de webshop van H&M met een groene hoodie aan met daarop het opschrift 'Coolest monkey in the jungle'. De heisa rond de 'racistische' trui van H&M is nog altijd niet gaan liggen. De ouders van het zwarte jongetje dat model stond met het kledingstuk, zijn uit veiligheidsredenen moeten verhuizen.

"Ons normale gezinsleven staat behoorlijk op zijn kop", vertelde vader Frank in de Britse ontbijtshow 'This Morning'. "Het is belangrijk dat mensen begrijpen dat Liam nog heel jong is (het knaapje is twee, red.) en dat we ook nog andere kinderen hebben die we willen beschermen." En daarom is het gezin, dat in Zweden woont, verhuisd. "Omwille van problemen met de veiligheid", klonk het nog. Wat er precies fout liep, wilden ze niet kwijt, maar de moeder wees op de aanvallen op H&M-winkels in onder meer Johannesburg, Zuid-Afrika.

De retailgigant is nu al een goede week verstrikt in een sociale mediastorm nadat het op de website een foto had geplaatst van een zwart jongetje met groene sweater en het opschrift 'Coolest monkey in the jungle'. Het beeld was enkel te zien op de Britse webshop - niet in Nederland en België - maar ging wel al snel viraal. Het modemerk haalde het kledingstuk uit de rekken en verontschuldigde zich. Dat bleek echter niet voldoende: H&M-winkels in Zuid-Afrika moesten tijdelijk de deuren sluiten omdat demonstranten er betoogden.

En ook veel bekende koppen lieten van zich horen: basketbalspeler LeBron James bijvoorbeeld repostte de foto en fotoshopte een kroon op het hoofd van het kind. Rapper P Diddy veranderde de tekst in 'Coolest king in the world'. De zanger van The Weeknd verbrak het contract met de keten.

Veel heisa om niets, vinden de ouders van het modelletje nog altijd. Over de commotie zei moeder Terry eerder al niet te begrijpen waar iedereen zich zo druk om maakt. "Een zwart kind is een kind en een aap is een dier. Racisten en slachtoffers van racisme denken daar blijkbaar anders over, maar ik behoor tot geen van beide groepen. Er bestaat ook een merk met de naam 'Bathing Ape'. Waarom wordt daar bijvoorbeeld niets van gezegd? Zij werken óók met kindermodellen.”

Tientallen outfits

Nog in 'This Morning' vertelden Liams ouders vanochtend dat hij heel veel modeklussen doet en dat hij dat ook ontzettend leuk vindt. Zijn vader, Frank Mango: "Liam is een heel enthousiaste en energieke jongen. Hij vindt het geweldig om te poseren." En Liams moeder voegde toe: "Mijn jongen wordt altijd gestyled door professionele mensen en heeft tientallen outfits in een dag aan. Ik heb niet gezien dat hij de trui droeg. Als ik het wel gezien had, dan had ik er waarschijnlijk ook niets op aangemerkt. Ik zie gewoonweg de link niet. Ik zie mijn zoon Liam, die model staat voor een trui en die trui heeft toevallig het woord 'aap' erop. Ik weet wat racisme is. Ik ben zelf ook wel eens uitgescholden voor 'aap'."

Liam zelf is zich totaal niet bewust van de commotie om zijn fotoshoot. Terry: "Hij ziet zijn foto wel overal verschijnen online, maar hij vindt zichzelf een superster."

With all due respect, my views are simple “A black child is simply a child, and a monkey is simply an animal. Racists and those traumatized by racism believe differently, I am neither.” I am not interested is sensationalizing this issue further. https://t.co/clZKP5y7WW Terry Mango(@ TerryMango) link

Facebook Moeder Terry Mango en haar zoontje.